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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

下肢酸麻罹患「不寧腿症候群」 藥物搭配針灸改善病況

2026/04/12 10:00

中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任（左）為患者進行診療。（中榮灣橋分院提供）

中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任（左）為患者進行診療。（中榮灣橋分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕56歲林姓婦人數年來只要一到夜晚，雙腿便出現酸麻，必須反覆起身走動才能稍獲緩解，長期下來導致失眠，日前經台中榮總灣橋分院傳統醫學科評估，確診為「不寧腿症候群」，接受藥物搭配針灸的整合治療後，症狀逐步改善，雙腿酸麻不適明顯減輕，睡眠品質亦獲得顯著提升。

中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，許多民眾誤以為腳部酸麻只是疲勞、循環不良或年紀漸長所致，因而延誤治療，其實不寧腿症候群是一種與神經傳導及體質失衡密切相關的疾病。

中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，不寧腿症候群是一種與神經傳導及體質失衡密切相關的疾病。（中榮灣橋分院提供）

中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，不寧腿症候群是一種與神經傳導及體質失衡密切相關的疾病。（中榮灣橋分院提供）

唐佑任說，中醫強調「治本治標並進」，臨床上常見的不寧腿證型，透過辨證論治調節氣血與陰陽平衡，並非套用固定處方，而是依患者體質與症狀表現進行個別化調整。

針灸亦是不寧腿症候群的重要治療方式，透過刺激特定穴位可疏通經絡、安定神經，有助於改善腿部異常感與夜間躁動。

唐佑任說，在西醫方面，不寧腿症候群被認為與多巴胺神經傳導異常及鐵質代謝不足有關，因此中醫治療過程中，也會視情況轉介神經內科或相關科別，共同評估是否需要抽血檢查鐵質狀況，或搭配多巴胺促效劑、神經調節藥物等治療，以加速症狀緩解。

此外，良好的生活型態調整亦是治療關鍵，包括規律作息、避免咖啡因與酒精攝取、睡前適度伸展與熱敷，透過中西醫整合照護，提升整體治療成效。

中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，不寧腿症候群透過中西醫整合照護，提升整體治療成效。（中榮灣橋分院提供）

中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，不寧腿症候群透過中西醫整合照護，提升整體治療成效。（中榮灣橋分院提供）

唐佑任指出，不寧腿症候群雖非致命疾病，卻可能長期影響睡眠品質、情緒與生活功能，切勿輕忽，透過早期診斷、中西醫整合治療與持續自我管理，大多數患者皆能有效控制症狀，擺脫「不安分的雙腿」，迎向健康好眠的生活。

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