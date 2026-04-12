久坐痠痛！花蓮慈濟4招復健「嬋柔伸展」告別手麻背痛

花蓮慈濟醫院復健醫學部分享四招「嬋柔運動」，幫助大家有效舒緩緊繃的神經與肌肉。 （花蓮慈濟醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕長時間站立的服務行業工作者，還是經常坐著的辦公室職員或是外送員，由於長時間保持同一姿勢和承受工作壓力，往往是肩頸痠痛、手部發麻與背痛等揮之不去的「職業病」。花蓮慈濟醫院復健醫學部團隊特別針對常見的肌肉骨骼問題提出專業剖析，分享四招「嬋柔運動（Gyrokinesis）」，幫助民眾有效舒緩緊繃的神經與肌肉。

根據統計，2026年外送員人數推估已達15萬大關，花蓮慈濟醫院復健醫學部主任洪裕洲說，外送員長時間維持騎車姿勢，背部在缺乏支撐的情況下，極易造成肌肉疲勞。在騎乘時，雙手必須長時間維持手肘彎曲，這會使得尺神經處於緊繃狀態，進而引發第四、第五根手指（無名指與小指）發麻；同時，手腕長時間維持背屈以及反覆「催油門」的動作，不僅會增加正中神經壓迫導致掌心麻木，也容易引發外側手肘發炎，也就是俗稱的「網球肘」。

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花蓮慈濟醫院復健醫學部分享四招「嬋柔運動」，幫助大家有效舒緩緊繃的神經與肌肉。 （花蓮慈濟醫院提供）

花蓮慈濟醫院復健醫學部分享四招「嬋柔運動」，幫助大家有效舒緩緊繃的神經與肌肉。 （花蓮慈濟醫院提供）

另外，外送員在工作時，經常需要低頭查看手機確認訂單，這個姿勢會大幅增加頸椎肌肉的負擔，長期下來若肌肉動作控制不佳，甚至可能提早引發頸椎退化。洪裕洲主任建議，只要利用等紅燈或短暫休息的時間，動動手、動動背，伸展舒緩關節，就能讓關節獲得充分的養分，幫助代謝疲勞痠痛的物質。

花蓮慈院物理治療師簡婕特別規劃四招，坐在椅子上就能進行的實用「嬋柔伸展」，「嬋柔運動」非常適合需要長時間維持坐姿的外送員，還有需要長時間久坐的上班族。在每天上線接單前，若能透過嬋柔運動，先進行脊椎暖身，將脊椎在各個面向平均打開、伸展，不僅能讓身體更舒展、頭腦更清醒，騎車外送時的安全性也會隨之提升。

簡婕提醒，進行嬋柔運動的時候，只要找一張穩固、沒有輪子的椅子，雙腳踩穩（建議穿著止滑襪或赤腳以防滑動），坐於椅子前1/3處即可開始，而四招伸展分別是開天、旋轉、鐘擺以及波浪四式。詳細動作可以到花蓮慈濟醫院最新的影片練習：https://www.youtube.com/watch?v=xwHpo9EIqSc 。

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