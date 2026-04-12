孩子注意力不集中勿輕忽 慎防ADHD影響一生

南投醫院呼籲民眾多關注孩子與同儕間互動，可觀察有有無注意力不集中等問題。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕你的孩子常有注意力不集中、學習效率低落等情形嗎?衛福部南投醫院提醒家長，注意力不足過動症（ADHD）是一種常見的神經發展性障礙，好發於兒童與青少年階段，若未及早辨識與介入治療，症狀可能持續至成年，進而影響個人生活品質與職涯發展。

南投醫院指出，DHD的核心特徵包括注意力不集中、過動及衝動控制困難。孩子在學校可能出現容易分心、無法持續完成作業、經常忘記攜帶物品、插話或難以等待輪流等情形。若缺乏理解與支持，容易在學習歷程中累積挫敗感，甚至被貼上負面標籤，進而影響自信心與人際關係發展。

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研究顯示，約七成ADHD成人在兒童時期即已出現相關症狀，但常被家長誤以為只是「調皮」、「坐不住」或「不夠用心」。根據臨床觀察，未經妥善治療的ADHD兒童，成年後可能面臨多重挑戰，包括時間管理與組織能力不足，難以規劃與排序工作流程，經常延誤或遺漏重要事項，以及情緒與衝動控制困難，在人際互動中因情緒反應過快而產生衝突。

南投醫院復健科職能治療師洪麗珍表示，兒童時期是大腦發展的重要關鍵期，具高度神經可塑性，DHD並非孩子不努力，而是一種需要適當理解與支持的神經發展差異，若家長發現孩子長期出現注意力難以集中、過度活動、衝動行為、學習效率低落或情緒調節困難等情況，應儘早尋求專業評估，早期發現與持續性介入，不僅能改善當前學習與行為問題，更能降低成年後功能受損的風險。

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