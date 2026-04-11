自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》張宇復出開嗓成功！ 醫曝聲帶修復最新療法

2026/04/11 22:05

健康網》張宇復出開嗓成功！ 醫曝聲帶修復最新療法

游鴻明演唱會，張宇睽違8年演唱，也破除當年「倒嗓」、「聲音僵直」的流言。澄清醫院中港分院提出4點保養喉嚨、聲帶的注意事項。（記者胡舜翔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕淡出舞台9年的張宇回來了，他一頭白髮出現，在北流開唱。曾傳出他因「倒嗓」之故，無法飆高強度演唱，但事實證明，寶刀未老，原音重現。

張宇今（11）日擔任游鴻明的嘉賓，他已8年未公開演出，笑說自己很久沒有拿麥、一度忘了怎麼用耳機，「超級緊張，不知我的嗓音變怎樣？」結果，原音重現，現場「安可」聲不斷。

根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，同時喉嚨沙啞伴隨有音調的變化、咳嗽、喉嚨乾、痛、緊，甚至是無法發出聲音時，很有可能是重大疾病的預兆，萬萬不可輕忽。

澄清醫院中港分院指出，針對聲帶麻痺與萎縮的專業治療，以PRP（高濃度血小板血漿），結合自體脂肪，透過注射至聲帶與喉部的手術療程，無痛刺激聲帶自體完成自我修復，同時保持聲帶脂肪細胞的持久與穩定度。

平時要注意保養喉嚨，改善沙啞同時達到對聲帶保養，以下4個注意事項：

1.避免長時間說話或過度使用聲帶，以及過度清喉嚨。
2.平時攝取充足水分，可緩解沙啞症狀。
3.說話速度放輕緩，可減少對聲帶負擔。
4.戒除吸菸與飲酒，可避免刺激聲帶而發炎。

張宇今天現身且美聲再現，已破除當年「倒嗓」、「聲音僵直」的流言。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中