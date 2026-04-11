健康網》張宇復出開嗓成功！ 醫曝聲帶修復最新療法

游鴻明演唱會，張宇睽違8年演唱，也破除當年「倒嗓」、「聲音僵直」的流言。澄清醫院中港分院提出4點保養喉嚨、聲帶的注意事項。（記者胡舜翔攝）



〔健康頻道／綜合報導〕淡出舞台9年的張宇回來了，他一頭白髮出現，在北流開唱。曾傳出他因「倒嗓」之故，無法飆高強度演唱，但事實證明，寶刀未老，原音重現。

張宇今（11）日擔任游鴻明的嘉賓，他已8年未公開演出，笑說自己很久沒有拿麥、一度忘了怎麼用耳機，「超級緊張，不知我的嗓音變怎樣？」結果，原音重現，現場「安可」聲不斷。

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根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，同時喉嚨沙啞伴隨有音調的變化、咳嗽、喉嚨乾、痛、緊，甚至是無法發出聲音時，很有可能是重大疾病的預兆，萬萬不可輕忽。

澄清醫院中港分院指出，針對聲帶麻痺與萎縮的專業治療，以PRP（高濃度血小板血漿），結合自體脂肪，透過注射至聲帶與喉部的手術療程，無痛刺激聲帶自體完成自我修復，同時保持聲帶脂肪細胞的持久與穩定度。

平時要注意保養喉嚨，改善沙啞同時達到對聲帶保養，以下4個注意事項：

1.避免長時間說話或過度使用聲帶，以及過度清喉嚨。

2.平時攝取充足水分，可緩解沙啞症狀。

3.說話速度放輕緩，可減少對聲帶負擔。

4.戒除吸菸與飲酒，可避免刺激聲帶而發炎。

張宇今天現身且美聲再現，已破除當年「倒嗓」、「聲音僵直」的流言。

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