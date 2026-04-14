健康網》腸道出事肝臟先遭殃！ 陽明交大揭腸肝連線真相

陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所首次揭示Nfil3的基因，在脂肪肝惡化過程中扮演「總開關」角色，能同時調控腸道菌群、膽汁酸代謝與肝臟免疫反應。（吳莉玲提供）



〔健康頻道／綜合報導〕現代人高脂飲食，加上熬夜，使得睡眠時鐘混亂，這兩者會聯手摧毀健康。國立陽明交通大學生理學研究所及微菌叢研究中心—吳莉玲助理教授研究團隊最新發現，每次犯規生活習慣，「在腸道發生的壞事，一定會被直送肝臟！」

國立陽明交通大學生理學研究所及微菌叢研究中心—吳莉玲助理教授研究團隊最新發現，Nfil3就是負責處理這些身體暴飲、熬夜等兩大壓力的關鍵。這項突破性的研究成果，已正式發表於國際知名Q1期刊《轉譯醫學》（Journal of Translational Medicine）。

請繼續往下閱讀...

她表示，未來，代謝疾病的治療將邁向更精準的時代：重點不再只是單純的飲食控制，而是學會如何透過調整腸道微生態與規律生活節律，重新取回健康的發言權。如何照顧腸道也是重中之重：

1.早點睡：給生理時鐘一個重啟的機會。

2.補好菌：增加有助代謝的戰友。

3.戒宵夜：減少腸道直送肝臟的負擔。

吳莉玲表示，隨著Nfil3基因調控機制的揭密，未來的健康管理將不再是「一招走天下」。可以預見：

1.精準微菌檢測：透過篩檢腸道中的特定代謝菌群，評估個人的「腸－肝軸」健康指數，並量身定制專屬的益生菌配方。

2.代謝風險預警：Nfil3及其下游訊號有望成為臨床上的早期生物標記（Biomarker），在脂肪肝尚未成形前，就先透過基因表現量偵測到代謝警訊，搶先進行精準攔截。

吳莉玲指出，這項研究重新定義了「休息」的價值。 規律的作息不只是為了精神好，更是為了優化Nfil3基因的調控節奏。未來，「節律飲食療法（Chrono-nutrition）」將成為治療代謝疾病的核心。

她認為，在正確的時間進食，配合腸道菌叢的代謝高峰，能最大化益生菌修復腸道屏障的效果，讓肝臟不再默默承受「超時加班」的發炎壓力。除了益生菌補充，這項發現也為藥物研發指引了新航道。

未來科學家有望開發出模擬Nfil3功能的小分子藥物，或是針對腸道滲漏（Leaky Gut）設計的標靶生物製劑。這種「遠端遙控」的治療策略，能避開傳統藥物對肝臟的直接負擔，從源頭阻斷腸道毒素對肝臟的攻擊。

吳莉玲表示，學會尊重體內的微觀生態系，並順應自然演化賦予的生物時鐘節律，健康就不再是一場與慾望辛苦對抗的拔河，而是一次與身體內在智慧的和諧共舞。這場腸道與肝臟的對話，不僅僅是科學上的突破，更是我們通往健康長壽的導航地圖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法