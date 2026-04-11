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當醫師愛上麵包！秀傳中區總院長黃士維動手做 就為女兒說好吃

2026/04/11 22:14

秀傳醫療體系中區總院長黃士維迷上了做麵包，覺得超級紓壓。（黃士維提供）

秀傳醫療體系中區總院長黃士維迷上了做麵包，覺得超級紓壓。（黃士維提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕秀傳醫療體系中區總院長黃士維愛上自己動手做麵包，不只家人享用，連醫護人員也成為最大受益者，母親也變成只吃兒子做的麵包。黃士維說，雖然醫師工作很忙，但只要女兒說「好吃」，再辛苦都值得！

黃士維說，他喜歡歐系麵包，近來在繁重的醫務工作之間，迷上了做麵包，一切都是自學，沒有拜師學藝。他上網找影片從頭學起，發現歐系麵包的材料很簡單，就是天然酵母、鹽水與麵粉，做起來沒那麼難。

黃士維說，動手做歐式麵包的最大快樂，就是女兒也會靠近看著他做，還會討論要做出怎樣的麵包，有時還有指定款，要做出貓咪形狀的土司，他當然是使命必達，就為了聽到女兒說「好吃」。

雖然醫師工作很忙，但黃士維認為做麵包非常紓壓，尤其是揉麵糰的時候，會發現麵包需要時間發酵，不能催促，也急不得，這個等待的時間，他就可以去做其它事情。而他最愛酸種麵包，充滿益生菌，幫助消化，減少脹氣，富含微量元素，幫助身體吸收，這對成年人身體很好，升糖指數也很低。最近都在努力嘗試做出好吃的酸種麵包，他認為，酸種麵包有越嚼越香的口感，非常迷人。

黃士維說，因為會做麵包，最近到日本北海道去玩，住的地方有廚房，他當場就可以帶小朋友做起披薩，整個人的麵包魂上身。雖然在緊湊的醫師工作還要排時間做麵包，但因為是自己的興趣，一點都不覺得累，尤其是母親指定要吃他的麵包，妻子女兒都愛吃他做的法棍，讓人非常滿足。

醫師工作繁重，但黃士維為了女兒指定的貓咪土司，再累都要滿足女兒。（黃士維提供）

醫師工作繁重，但黃士維為了女兒指定的貓咪土司，再累都要滿足女兒。（黃士維提供）

黃士維愛上做麵包，母親也指定要吃他的麵包。（黃士維提供）

黃士維愛上做麵包，母親也指定要吃他的麵包。（黃士維提供）

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