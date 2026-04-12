健康網》甜點照吃也能瘦 醫換上它後4個月竟減脂

市售甜點換上「真的奶油」，減重醫師蕭捷健指出，只吃真奶油甜點後，4個月後體脂肪從29%降到21%，體重也少了10kg；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕超市的甜點改成「真的奶油」做的甜點，減重醫師蕭捷健指出，4個月後體脂肪從29%降到21%，體重也少了10kg，內臟脂肪的改善更是明顯。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，常看到一般人為了減肥、降低內臟脂肪和體脂肪，早餐通常是一杯黑咖啡、午餐吃幾片蘇打餅乾配茶葉蛋，晚上隨便吃點燙青菜，但站上體重秤卻發現內臟脂肪數值高得嚇人，空腹血糖已經踩在糖尿病前期的警戒線上。

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蕭捷健解析這其中有3個陷阱，問題常常不是吃太多，而是吃進去的東西、肌肉量、活動量一起決定脂肪最後堆在哪裡：

●吃很少，但幾乎都沒營養：

像麵包、餅乾、甜飲、零食，熱量看起來不一定誇張，但蛋白質太少、纖維太少、飽足感太差。

蕭捷健指出，這種吃法，體重沒有很高，可是肌肉慢慢掉，血糖波動變大，脂肪更容易往肝臟和腹部集中。

●不是只有熱量，還有食物型態：

1.果糖（手搖飲使用的蔗糖是50% 的果糖）：

添加的果糖跟一般葡萄糖不同，它幾乎只能在肝臟代謝，把它變成脂肪，通通囤在肝臟和腹腔。

2.酒精：

酒精被稱為液體麵包都還太客氣了。相形之下，麵包好多了。身體把酒精視為毒素會優先處理，全身的脂肪燃燒大罷工，代謝完的廢物會促進肝臟脂肪合成。

3.飽和脂肪和，以及這類化學製成假奶油：

即便吃進一樣的熱量，飽和脂肪就是比不飽和脂肪更愛往肚子堆。食品廠為了成本跟酥脆口感，常改用「酥油、乳瑪琳、植物性奶油」，這些怪異的油脂喜歡住在腹腔深處。

●吃不多，無處可以存：

碳水化合物進入身體後，是進肌肉變成肝醣。但前提是要有肌肉，而且那塊肌肉最近有在用。

小腹變大的凶手，就是吃很少＋蛋白質不足＋幾乎不運動＋常吃加工點心或麵包墊肚子＋作息亂，累積出來。

蕭捷健建議，要先把蛋白質補起來，每餐都要有像樣的蛋白質，像是雞蛋、豆腐、豆漿、魚、肉、希臘優格。其次真的要吃甜點，要去買標榜使用「鮮奶油」做的。真正的飽和脂肪身體認識它，有正常的代謝途徑，相比那些工業假奶油，引發劇烈發炎反應與內臟脂肪堆積的機率低得多。

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