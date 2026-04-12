自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》甜點照吃也能瘦 醫換上它後4個月竟減脂

2026/04/12 12:09

市售甜點換上「真的奶油」，減重醫師蕭捷健指出，只吃真奶油甜點後，4個月後體脂肪從29%降到21%，體重也少了10kg；示意圖。（圖取自freepik）

市售甜點換上「真的奶油」，減重醫師蕭捷健指出，只吃真奶油甜點後，4個月後體脂肪從29%降到21%，體重也少了10kg；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕超市的甜點改成「真的奶油」做的甜點，減重醫師蕭捷健指出，4個月後體脂肪從29%降到21%，體重也少了10kg，內臟脂肪的改善更是明顯。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，常看到一般人為了減肥、降低內臟脂肪和體脂肪，早餐通常是一杯黑咖啡、午餐吃幾片蘇打餅乾配茶葉蛋，晚上隨便吃點燙青菜，但站上體重秤卻發現內臟脂肪數值高得嚇人，空腹血糖已經踩在糖尿病前期的警戒線上。

蕭捷健解析這其中有3個陷阱，問題常常不是吃太多，而是吃進去的東西、肌肉量、活動量一起決定脂肪最後堆在哪裡：

●吃很少，但幾乎都沒營養：
像麵包、餅乾、甜飲、零食，熱量看起來不一定誇張，但蛋白質太少、纖維太少、飽足感太差。
蕭捷健指出，這種吃法，體重沒有很高，可是肌肉慢慢掉，血糖波動變大，脂肪更容易往肝臟和腹部集中。

●不是只有熱量，還有食物型態：
1.果糖（手搖飲使用的蔗糖是50% 的果糖）：
添加的果糖跟一般葡萄糖不同，它幾乎只能在肝臟代謝，把它變成脂肪，通通囤在肝臟和腹腔。

2.酒精：
酒精被稱為液體麵包都還太客氣了。相形之下，麵包好多了。身體把酒精視為毒素會優先處理，全身的脂肪燃燒大罷工，代謝完的廢物會促進肝臟脂肪合成。

3.飽和脂肪和，以及這類化學製成假奶油：
即便吃進一樣的熱量，飽和脂肪就是比不飽和脂肪更愛往肚子堆。食品廠為了成本跟酥脆口感，常改用「酥油、乳瑪琳、植物性奶油」，這些怪異的油脂喜歡住在腹腔深處。

●吃不多，無處可以存：
碳水化合物進入身體後，是進肌肉變成肝醣。但前提是要有肌肉，而且那塊肌肉最近有在用。
小腹變大的凶手，就是吃很少＋蛋白質不足＋幾乎不運動＋常吃加工點心或麵包墊肚子＋作息亂，累積出來。

蕭捷健建議，要先把蛋白質補起來，每餐都要有像樣的蛋白質，像是雞蛋、豆腐、豆漿、魚、肉、希臘優格。其次真的要吃甜點，要去買標榜使用「鮮奶油」做的。真正的飽和脂肪身體認識它，有正常的代謝途徑，相比那些工業假奶油，引發劇烈發炎反應與內臟脂肪堆積的機率低得多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中