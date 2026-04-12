健康網》減肥喝錯差快200大卡 常見咖啡熱量解析

喝咖啡又想減肥，得選對咖啡，營養師楊斯涵指出，可以選擇美式咖啡，熱量較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今天沒有咖啡，很多人的眼睛都睜不開，很沒有精神。營養師楊斯涵指出，在美式、拿鐵、摩卡之間，你選擇的是「黑金」還是「液體甜點」？不同的咖啡成分與比例，對健康的影響大相逕庭。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，從咖啡的熱量來拆解：

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●黑咖啡派（美式、濃縮）：

幾乎零熱量（<20 Kcal），是減脂期的首選，能最直接感受咖啡因帶來的燃脂與提神效果。

●奶香派（拿鐵、卡布奇諾）：

拿鐵含奶量高，熱量約在180-220 Kcal之間。若想補鈣，這是不錯的選擇，但要注意燕麥奶拿鐵（Oat Latte）雖然健康，但其碳水化合物含量高於全脂奶。

●甜點派（摩卡）：加入了巧克力醬與鮮奶油，熱量直衝 250-350Kcal 以上，含糖量也最高，建議視為偶爾犒賞的飲品而非日常。

楊斯涵表示，咖啡的熱量高低，主要取決於牛奶與添加物的比例。以下常見咖啡的熱量比較：

義式濃縮………＜10 Kcal

美式咖啡…… 10-20 Kcal

瑪奇朵…………15-20 Kcal

卡布奇諾……100-120Kcal

拿鐵……………180-220Kcal

燕麥奶拿鐵…140-180Kcal

摩卡……………250-350Kcal

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