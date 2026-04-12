自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》減肥喝錯差快200大卡 常見咖啡熱量解析

2026/04/12 06:12

喝咖啡又想減肥，得選對咖啡，營養師楊斯涵指出，可以選擇美式咖啡，熱量較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝咖啡又想減肥，得選對咖啡，營養師楊斯涵指出，可以選擇美式咖啡，熱量較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今天沒有咖啡，很多人的眼睛都睜不開，很沒有精神。營養師楊斯涵指出，在美式、拿鐵、摩卡之間，你選擇的是「黑金」還是「液體甜點」？不同的咖啡成分與比例，對健康的影響大相逕庭。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，從咖啡的熱量來拆解：

●黑咖啡派（美式、濃縮）：
幾乎零熱量（<20 Kcal），是減脂期的首選，能最直接感受咖啡因帶來的燃脂與提神效果。

●奶香派（拿鐵、卡布奇諾）：
拿鐵含奶量高，熱量約在180-220 Kcal之間。若想補鈣，這是不錯的選擇，但要注意燕麥奶拿鐵（Oat Latte）雖然健康，但其碳水化合物含量高於全脂奶。

●甜點派（摩卡）：加入了巧克力醬與鮮奶油，熱量直衝 250-350Kcal 以上，含糖量也最高，建議視為偶爾犒賞的飲品而非日常。

楊斯涵表示，咖啡的熱量高低，主要取決於牛奶與添加物的比例。以下常見咖啡的熱量比較：

義式濃縮………＜10 Kcal
美式咖啡…… 10-20 Kcal
瑪奇朵…………15-20 Kcal
卡布奇諾……100-120Kcal
拿鐵……………180-220Kcal
燕麥奶拿鐵…140-180Kcal
摩卡……………250-350Kcal

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中