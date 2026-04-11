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健康網》40歲後「小弟弟」不舉 英網紅醫：小心是全身血管在求救

2026/04/11 19:50

40歲以上男子發生勃起障礙，英國急診醫師亞歷克斯指出，別忽視這警訊，可能中風、心臟病的前兆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

40歲以上男子發生勃起障礙，英國急診醫師亞歷克斯指出，別忽視這警訊，可能中風、心臟病的前兆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕40歲以上的男性若勃起功能出現變化，不要只想到自己性能力出問題，就馬上服用威而鋼，其實它是「血管健康指標」。英國急診醫師亞歷克斯（Doctor Alex）指出，這個症狀最可怕的是，這些男性隱忍下來不就醫，完全忽略心血管疾病、腎臟及腦等病變最早的警訊。

亞歷克斯在YouTube上發文，威而鋼的機轉作用在於陰莖內的血管，這些血管功能不正常。但問題是，陰莖血管問題並非獨立存在的。常常在10年後發生中風、心臟病後追溯病因，老早就發生勃起障礙。

亞歷克斯表示，不少人覺得無法重振雄風，很沮喪。大約50%的50歲以上男性有此問題，而且隨著年齡的增長，患病率還會上升。但大多數男性不知道的是，許多情況下，勃起功能障礙是心血管疾病最早出現的明顯症狀。不是伴隨症狀，而是胸痛之前、心臟病發作之前，甚至數年前的最早徵兆。

40歲以上的男性來說，最常見的潛在原因既不是心理因素，也不是荷爾蒙因素。亞歷克斯表示，這是血管問題，跟血液流動有關。也就是動脈不健康。大多數中年男性的勃起功能障礙，首先是血液循環問題，其次才是荷爾蒙。

他剖析，當男子有「性」趣時，神經系統會釋放一種叫做一氧化氮的化學物質，它也是一種神奇的訊號分子，能讓血管放鬆和擴張。此外，大家都知道心絞痛發生時，因心臟供血不足，可以含舌下錠，可釋放一氧化氮，進而擴張動脈，改善血液流動。

回到陰莖上，亞歷克斯表示，在勃起這件事上，一氧化氮被釋放，血管擴張打開，血液湧入陰莖動脈，充滿陰莖內的海綿體組織。接下來發生的是靜脈受到壓迫，閉合時，血液就無法流動。它被困住，這就是維持勃起的原因。整個過程須完全依賴健康的血管、健康的內皮（即動脈內壁）、良好的一氧化氮生成以及靈活且反應靈敏的動脈。

亞歷克斯指出，若有高血壓、高血脂、吸菸及動脈粥狀硬化，也就是動脈壁內脂肪斑塊的堆積，血管變硬、血流受阻，自然很難勃起。陰莖動脈約1至2毫米。冠狀動脈也就是心臟裡的動脈，大約是3到4毫米。若出現斑塊，在小血管很快造成症狀，大血管則初期沒感覺。因此，勃起障礙通常比心臟病早出現3至5年。

因此，亞歷克斯建議，一旦出現勃起障礙，要去做血壓檢測、糖化血色素、血脂（LDL、HDL、三酸甘油脂）以及注意腰圍。改善勃起障礙有4個方法：

●有氧運動＋阻力訓練（重量訓練）：
規律運動是目前證據最強的非藥物治療方式之一。《European Urology》期刊指出，每週≥150分鐘中等強度有氧運動，可顯著改善勃起障礙，運動可降低風險約30%至40%。

●減少內臟脂肪（腰圍管理）：
內臟脂肪是勃起障礙的核心危險因子之一。內臟脂肪增加會讓身體慢性發炎，導致「血管型＋荷爾蒙型勃起障礙」。《JAMA》期刊表示，減少5–10%體重，就能顯著改善勃起功能。

●地中海飲食：
目前對心血管與勃起障礙最有證據支持的飲食型態。一旦血管功能改善，勃起障礙也跟著改善。

●戒菸：
尼古丁會造成血管收縮，破壞血管內皮。因此，吸菸者勃起障礙風險增加約1.5至2倍。只要戒菸後數月內可改善血流，尤其年輕族群恢復更明顯。

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