健康網》牙裂慘變「無齒之徒」！ 投資名人陳重銘自曝只能吃軟飯

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「不敗教主」、投資名人陳重銘自曝牙裂了，只能吃「軟」食物（見圖），可能要做牙橋。根據台中榮總衛教資料指出，很多人做假牙，黏著劑若溶解，口腔清潔就更為重要。（取自陳重銘臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「不敗教主」、股市名人陳重銘今（11）日不談投資，他的牙根裂開，得拔牙治療，在社群上自嘲「我現在只能吃軟飯，快要變成無齒之徒」。根據台中榮總衛教資料指出，很多人都有迷思，裝了假牙怎麼還會蛀牙？那是因為真牙還在，自然會蛀牙。

陳重銘在臉書專頁「不敗教主-陳重銘」發文分享，那顆找麻煩的牙，在年輕時就抽神經，然後裝上牙套。前陣子牙套鬆了，回去想黏緊一點，但牙醫說，牙根左右裂開，需要拔牙治療！陳重銘認為，植牙很麻煩，牙醫給另外建議，可以做「牙橋」。

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陳重銘說，「以前仗著牙套堅硬，拚命啃螃蟹，現在報應到了…」他感嘆，年輕時捨不得吃，省錢努力做投資；現在有錢了，吃東西卻礙手礙腳！

中榮指出，固定式假牙是黏著在牙齒上，本來就會有微小的縫隙，長時間使用下來，黏著劑可能會有部分溶解，加上如果沒有保持好口腔衛生，食物殘渣和細菌就會殘留在其中，所以口腔清潔上更為重要。

最重要的是，中榮提醒，固定式假牙的牙齒，不適合去咬太硬的東西，像是骨頭、冰塊之類，不然可能提高牙齒斷裂的風險。

中榮表示，牙套指的是單顆牙齒所做的固定式假牙，而牙橋指的是多顆連在一起的固定式假牙，也就是很多人說的「缺一顆要做三顆」，這類就是指牙橋。

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