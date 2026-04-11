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健康網》脖子緊繃、手麻痺 中醫提建議

2026/04/11 18:50

健康網》脖子緊繃、手麻痺 中醫提建議

若經常滑手機，小心滑出肌肉慢性發炎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天天坐著上班用電腦、滑手機，恐全身這痠、那痛。中醫師洪靖哲在臉書粉專「洪靖哲中醫師的診間日常」表示，門診常常遇到患者問「洪醫師，我最近不只脖子緊，連轉頭都覺得卡卡的，甚至有時候手還會一路麻到指尖，到底怎麼了？」洪靖哲表示，這些症狀往往不是一朝一夕造成的。現代人生活節奏快，工作時緊盯螢幕，下班通勤狂滑手機，不知不覺中，我們的頸椎正承受著不可承受之重。

很多人以為肩頸痠痛，只要去按摩放鬆一下、睡一覺就好。但如果沒有從根本的日常習慣去改變，疼痛很快又會捲土重來。頸椎的健康就像銀行的存款，平時的不良姿勢是在「透支」，而保持正確體態與適度伸展才是「儲蓄」。

當頸椎長期處於錯誤的受力狀態，不僅會導致肌肉與筋膜慢性發炎，更可能引發椎間盤的壓力失衡，進而壓迫到神經，出現頭暈、頭痛、手麻等嚴重警訊。到了這個階段，單純的休息往往已經不夠了。

如果您的肩頸問題已經嚴重影響到睡眠與生活，除了調整作息，我們在臨床上也能透過中醫的針灸，或是結合進階的 IMS（乾針）療法、針刀療法、浮針療法，直接針對過度緊繃的深層肌群與激痛點進行鬆解，快速打破肌肉僵硬的惡性循環。

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