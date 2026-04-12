健康網》水果鮮甜 高纖卻高糖！營養師：注意6水果

營養師陳珮淳表示，鳳梨：含有鳳梨酵素與維生素C，也有膳食纖維，但屬於高GI水果，容易使血糖快速上升。示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕愛吃水果的你，當心別掉入「甜蜜陷阱」。營養師陳珮淳於臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」表示，為了減重、顧腸道，許多人會特別選擇「高纖水果」。但你是否發現，有些水果吃起來帶有纖維感，卻同時甜得驚人？陳珮淳提醒，「高纖」並不等於「低糖」，。

陳珮淳表示，水果中的纖維（如果膠、纖維素）構成果實的結構，而糖分（如果糖、葡萄糖）則用來吸引動物食用，進而幫助植物傳播種子。而現代農業技術讓水果變得更大顆、更甜、更好吃，但同時也意味著糖分被放大。「很多人以為自己在攝取健康食物，實際上卻可能吃進高糖升級版的水果。」陳珮淳舉出幾項台灣常見的「高纖高糖」水果：

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百香果：富含膳食纖維、維生素C與植化素，糖分並不低；加上酸味掩蓋甜度，很容易一顆接一顆。建議控制在1至2顆，避免加糖或打成果汁。

鳳梨：含有鳳梨酵素與維生素C，也有膳食纖維，但屬於高GI水果，容易使血糖快速上升，加上改良品種甜度更高。建議餐後少量食用，避免空腹大量攝取。

釋迦：同時具備高纖維與高熱量，雖然能補充能量與鉀，但糖分偏高，減重期間建議少吃，一次以半顆為上限。

香蕉：富含鉀與維生素B6，也含有膳食纖維，是常見的天然能量來源。不過成熟度越高，糖分也越高，熱量甚至接近半碗飯；建議在運動前後食用。

荔枝與龍眼：夏季常見的高甜度水果，富含維生素C與多酚，但糖密度極高，容易不知不覺吃過量，號稱「夏季甜度炸彈」。建議控制在10顆以內，並避免空腹食用。

該如何聰明吃水果？陳珮淳建議，首先是控制份量。建議一天攝取約2份水果，一份大約是一個拳頭大小，或是一碗平碗的切塊水果。即使是健康食物，過量仍會造成身體負擔。

其次是食用時機。飯後吃水果有助於讓血糖上升較為平穩，因為與其他食物一同消化，可以減緩吸收速度。相反地，空腹大量食用水果或單獨吃高糖水果，容易讓血糖快速上升。

再來是優先選擇「低甜高纖」的水果，例如芭樂（高纖、低GI、穩定血糖）、小番茄（低糖、高植化素）、火龍果（纖維高、升糖平穩）與蘋果（連皮食用，擁有果膠、可抗氧化）。這些水果在提供纖維的同時，對血糖的影響相對穩定。

最後，陳珮淳提醒，盡量吃「原型水果」，避免喝果汁。果汁在製作過程中會破壞纖維，讓糖分更快被吸收，也更容易攝取過量，造成的結果，就是血糖快速上升，脂肪累積。「不是水果不能吃，而是：甜＋多＝負擔，甜＋適量＝剛剛好」。

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