健康網》胃食道逆流4症狀 醫：食道恐反覆受損

消化內科醫師舒敬軒表示，若你也經常「咳不停、聲音啞」很可能是胃部在求救。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕消化內科醫師舒敬軒在臉書粉專「舒敬軒醫師 胃腸肝膽科 - 宜蘭仁宏診所、羅東博愛醫院」表示，若你也經常「咳不停、聲音啞」很可能是胃部在求救；並提醒下列症狀，需格外小心：慢性咳嗽、氣喘、聲音沙啞與牙齒酸蝕。

​若你常察覺：感冒好了卻還是慢性咳嗽；早起喉嚨卡卡、聲音沙啞，甚至連牙醫都說你牙齒酸蝕嚴重。別以為這只是呼吸道問題，其實背後的真兇極可能是「胃食道逆流」！

請繼續往下閱讀...

​當胃酸逆流而上，不只會造成火燒心，更會刺激氣管，引發乾咳與氣喘，甚至侵蝕聲帶讓你說話吃力。很多人吃止咳藥卻不見好轉，那是因為問題的源頭根本不在喉嚨，而是在「胃」。

​舒敬軒表示，長期忽視這些非典型症狀，會讓食道反覆受損。想找回生活品質，除了避開甜食油炸、飯後不躺平，更要尋求專業協助

​

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法