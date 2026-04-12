健康網》「小黑籽營養豐」營養師談火龍果5秘密

南投縣為全台火龍果種植面積第一的縣市，年產量1萬1233公噸。（資料照、記者張協昇攝）

〔健康頻道／綜合報導〕火龍果在每年的6月到11月為盛產時期，品質極佳。營養師老辜在粉專「老辜營養與科學」分享5個與火龍果有關的知識，提到紅龍果的甜菜紅素，具有抗氧化與抗發炎能力。

果皮不是廢物：火龍果皮富含多酚、果膠，以及礦物質。部分研究中，抗氧化能力甚至可能高於果肉。近年的食品科學領域，關注果皮再利用於機能性食品或包裝材料。

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黑籽其實有營養：果肉小黑籽，含有膳食纖維與少量omega-3、omega-6。少數同時提供纖維，以及脂質的水果之一。火龍果籽變成盆栽植物，好療癒。

太冷會讓果肉受傷：火龍果怕冷，低溫會破壞細胞膜並引發氧化壓力，導致口感軟爛、風味流失。這種現象並非腐敗，而是細胞結構已經被低溫破壞，稱為冷害。吃起來，就是果肉變軟、出水，以及風味變淡。

黃與紅的功能不同：紅龍果富含甜菜紅素（betalains），偏向抗氧化與抗發炎，常被研究用於慢性病預防。而黃龍果雖然抗氧化色素較少，但其膳食纖維與可發酵基質較多，更偏向腸道調節與代謝支持。一個抗氧化，一個顧腸道。

其實不是同一種水果：實際上，紅龍果與黃龍果來自不同植物分類。紅肉與白肉火龍果多屬於 Hylocereus，而黃龍果則是 Selenicereus megalanthus。這不只是學名與顏色的差異，而是在生長週期、糖分累積與代謝特性上都不同。例如，黃龍果成熟時間更長，糖度通常更高，風味也更集中。

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