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健康網》北部壯男確診麻疹 醫：麻疹感染 「結膜炎」先發生

2026/04/11 15:34

健康網》北部壯男確診麻疹 醫：麻疹感染 「結膜炎」先發生

北市出現麻疹確診者，眼科醫師表示，感染麻疹時，眼睛的症狀會比皮膚紅疹先發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕北市出現麻疹確診者，為年僅30多歲之壯年男性。合安眼科醫師吳昱愷說明，麻疹最常見的症狀為結膜炎，經常比皮膚疹更早出現，更是開發中國家幼童失明的主因；因此若察覺發燒、眼睛紅腫畏光，須戴口罩盡速就醫。

據報導，台北市衛生局在今（11）日宣布麻疹確診病例，為30多歲男性；個案在4月1日出現疲倦與結膜炎的症狀，3日出現發燒與咳嗽且出現紅疹，就醫通報採檢，並在8日確診麻疹。衛生局匡列同住者、同事與就醫接觸者多達383人；同時說明其經常前往捷運萬芳醫院站與忠孝復興站，也曾去過大安站、台北101/世貿站等地。

合安眼科醫師吳昱愷在臉書粉專「吳昱愷醫師｜把眼睛的事講清楚」表示，道麻疹會發燒、出紅疹，實際上麻疹也會影響眼睛。吳昱愷表示，常見的眼部表現是「結膜炎」，幾乎出現在所有麻疹患者身上，而且往往比皮膚紅疹更早出現，是重要的早期線索。

吳昱愷表示，嚴重的情況下，病毒可引起角膜炎，造成角膜上皮點狀缺損。若合併細菌感染，角膜潰瘍的風險會大幅上升，是開發中國家造成兒童失明的重要原因。如果你最近出現發燒、紅疹、眼睛紅腫畏光，請戴好口罩儘速就醫，並主動告知旅遊接觸史。

台北市新增1例麻疹境外移入病例足跡。（北市衛生局提供）

台北市新增1例麻疹境外移入病例足跡。（北市衛生局提供）

北市衛生局提醒，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。

如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請儘速與居住地健康服務中心、臺北市防疫專線（02）2375-3782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

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