健康網》陳盈潔腎衰竭纏身 最怕尿毒症恐引發全身危機

音樂製作人許常德（右）與72歲本土女歌手陳盈潔（左）情誼很深，他想為陳盈潔辦一場音樂會，讓歌迷記住她。據國軍台中醫院衛教資料指出，腎一旦受損，最怕出現尿毒情況。（取自許常德臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕72歲本土女歌手陳盈潔自7年前小中風後，身體狀況一直不好，據音樂製作人許常德透露，近3年她飽受腎衰竭折磨，也須過著「洗腎人生」。根據國軍台中醫院衛教資料指出，腎臟病分成5期，最嚴重的情況，腎功能剩下15%。

陳盈潔的人生一如她的成名曲《海海人生》，從2019年初，她一覺醒來發現說話口齒不清、喉嚨受損，也伴隨她的三高及失智情況。後來，她因教唆偽造有價證券罪，入監服刑，又因急性腎衰竭保外就醫超過2年。不過，她都一一熬過來了。

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國軍台中醫院指出，腎臟病病程進展分為5個階段：

●第1-2期

腎臟的功能約正常人的60%以上（正常值90-100%），腎臟正常的部分可替代受損部分，造成腎臟功能代償性增高。通常這階段不會有明顯的症狀，但排尿型態可能出現夜尿、多尿、血尿、蛋白尿，一般人在這階段會因沒有明顯症狀而忽略繼續追蹤與治療。

●第3-4期

腎臟的功能僅有正常人的15-59%，腎臟功能已嚴重受損，可能會有以下症狀出現。疲累、虛弱、頭昏、性功能減退，由於腎臟製造的紅血球生成素（EPO）缺乏而引起貧血等症狀所導致。

1.高血壓、高血脂、血管硬化：嚴重蛋白尿會引發高血脂；腎臟組織與血管受損，會引起高血壓、血管硬化。

2.水腫及心衰竭：水分蓄積容易造成肢體浮腫與心衰竭等症狀，如：體重上升、走路會喘。骨頭酸痛、皮膚癢 由於腎臟無法將體內的電解質由尿液排出，使體內鈣、磷不平衡導致骨頭病變及皮膚搔癢。

●第5期

進入腎衰竭末期的腎臟病，腎功能剩下15%以下，腎臟已無法有效清除體內代謝物及維持體液的酸鹼平衡，隨著腎臟功能漸漸衰退，慢慢會出現尿毒症狀。尿毒症也引起食慾不振、噁心、嘔吐導致營養不良；高血鉀引起心律不整；水份蓄積造成水腫、心肺積水、呼吸喘；貧血引起臉色蒼白、全身疲倦、頭暈、走路呼吸喘等症狀。

許常德透露，他感覺陳盈潔已到人生終點階段，也為她寫了一首新作《人生人生人生》想到出面幫她辦一場音樂會，不是為了募款，而是希望歌迷能夠記住她。

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