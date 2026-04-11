帕金森氏症治療有新選項 「深腦刺激術」助改善顫抖、動作遲緩

響應世界帕金森氏症日，台灣動作障礙學會今舉辦畫展暨衛教活動，結合藝術與醫療推動疾病認識，並強調穩定用藥有助提升生活品質。（台灣動作障礙學會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕帕金森氏症照護近年走向整合治療，醫師指出，治療上除長效藥物與深腦刺激術外，復健也強調「動靜融合」，結合運動與藝術。今（11）天是世界帕金森氏症日，台灣動作障礙學會攜手台北醫學大學附設醫院與衛福部雙和醫院，共同舉辦畫展暨衛教講座，現場透過藝術與醫療並行的方式，讓外界更貼近巴金森氏症患者的日常，也傳遞「理解與陪伴」的重要性。

台灣動作障礙學會理事長葉篤學表示，帕金森氏症患者面對的不只是顫抖、僵硬等動作障礙，更常承受外界誤解與社交孤立。他強調：「多一分理解，病友就少一分孤單，也多一分前行的勇氣。」呼籲社會以同理心看待疾病，給予更多支持。

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在治療面上，雙和醫院神經內科主任洪千岱指出，許多患者以為症狀起伏與藥量不足有關，但實際上關鍵在於血中藥物濃度波動。他以「水庫與水龍頭」比喻，說明疾病初期人體尚可調節藥效，如同水庫穩定供水；但隨病程進展，調節能力下降，藥效可能在過強與失效間快速切換，導致俗稱「開關現象」。目前治療策略已逐步轉向使用長效型藥物，以平穩藥物濃度，幫助患者維持較穩定的生活節奏。

除了藥物治療，外科手術也成為中晚期患者的重要選項。台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師陳淑美表示：「深腦刺激術」（Deep Brain Stimulation, DBS）透過在大腦特定區域植入電極並持續提供電刺激，可有效改善顫抖、僵硬與動作遲緩等症狀，同時降低藥物使用量與副作用。她指出，該療法具有可調整與可逆的特性，能依個別病況調整參數，雖無法根治疾病，但對合適患者而言，有助顯著提升生活品質。

在復健與日常照護方面，葉篤學提出「動靜融合」概念，強調治療不應只依賴藥物。「動」的部分包括節奏性舞蹈與大動作訓練，可改善動作縮小與凍結現象；「靜」則透過繪畫創作，利用視覺引導與專注過程，促進神經可塑性，成為另一種動作訓練方式。他認為，讓病友「動筆也動身體」，有助重建自信與生活主導感。

葉篤學表示，帕金森氏症雖目前尚無法完全治癒，但透過完善的醫療體系與支持系統，病友仍能保有良好的生活品質。其中，針對中晚期病友的「深腦刺激術（DBS）」，健保過去就已納入給付，可為病患省下約100萬元的巨額醫療負擔，「DBS治療在台灣發展已久，自1999年引進初期多需自費，但隨著健保政策精進，目前包含植入電極及刺激器等核心醫材均有給付。」

此次活動同步展出2025年巴金森氏症繪畫比賽得獎作品，自3月30日起至6月30日於臺北醫學大學附設醫院第三醫療大樓2樓門診走廊展出。主辦單位表示，每一幅畫作都是病友生命經驗與情感的呈現，透過藝術讓社會看見疾病背後的故事，拉近彼此距離。

學會強調，帕金森氏症雖無法根治，但透過藥物、手術與復健的整合治療，加上家屬與社會支持，患者仍可維持良好生活品質。未來也期待透過持續倡議與教育，讓疾病不再被誤解，讓患者在社會中安心前行。

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