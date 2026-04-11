未婚者癌症風險誰較高 研究揭差異關鍵不在婚姻

影響健康的關鍵可能不在於有無結婚，而在於是否「有人提供照顧」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（取自 freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕多項研究顯示，未婚與已婚者之間存在健康差距，一項刊登於期刊的研究便指出，從未結婚的人罹患癌症的比例高於已婚者。不過專家指出，這種差異未必來自婚姻本身，而可能與醫療資源取得、社會支持網與就醫習慣的差異有關。這項發現也引發對醫療體系如何因應不同生活型態的討論。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，刊登在《癌症研究通訊》（Cancer Research Communications）的最新研究發現，從未結婚的男性癌症發病率比曾結婚者高出68%，單身女性更高出83%。約翰霍普金斯大學社會學榮譽教授切爾林（Andrew J. Cherlin）觀察指出，已婚者在醫療與支持資源的獲取上，目前較容易取得優勢。

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單身與已婚者的健康數據落差存在多重觀察面向。研究作者分析指出，除了生理機制外，生活中的支持系統是影響健康的關鍵因素。專家表示，這種差異往往出現在「是否有人提醒你去檢查、陪你就醫」這類日常支持上。研究顯示，生活相對孤立的單身族群，參與癌症篩檢或預防行為的頻率較低。此外，已婚者較少從事高風險行為，也是影響發病率的因素之一。

醫療制度基礎落差 單身族照護能力可能被低估

長期研究癌症與婚姻關係的學者德爾法托（Joan DelFattore）表示，數據落差也反映了目前的制度環境。例如，許多醫療保險與制度設計多以配偶關係為基礎，使單身者在資源獲取上面臨隱形門檻。德爾法托以自身經歷為例，指出部分醫師可能存在直覺判斷差異，認為單身患者缺乏社會支持，進而可能低估其接受積極治療後的居家照護能力。

解決方案並非盲目鼓勵進入婚姻，而是應移除讓單身患者處於資源落差的體制障礙。邁阿密大學教授皮涅羅（Paulo S. Pinheiro）指出，單身族應建立強大的支持網絡，包括朋友與鄰居的定期聯繫。

德爾法托強調，非婚姻關係也能提供實質支持。影響健康的關鍵可能不在於有無結婚，而在於是否有人提供照顧。目前各界正呼籲醫療機構應因應單身化社會，強化對缺乏家庭支持患者的資源諮詢。

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