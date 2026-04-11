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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不是看到癌細胞就攻擊 新型DNA藥物需雙重驗證才啟動

2026/04/11 12:19

癌細胞示意圖。最新研究開發出一種「雙重驗證」DNA藥物，只有在同時辨識到兩種癌細胞特徵時才會啟動，目標提升治療精準度並降低對健康細胞的影響。（取自Freepik）

癌細胞示意圖。最新研究開發出一種「雙重驗證」DNA藥物，只有在同時辨識到兩種癌細胞特徵時才會啟動，目標提升治療精準度並降低對健康細胞的影響。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌細胞並非一被辨識就會立即受到藥物作用。研究人員開發出一種新型DNA藥物，其運作邏輯不是看到異常就出手，而是必須同時辨識到兩種特定的癌細胞特徵才會啟動。這種宛如雙重驗證的機制，可能有助於讓藥物更精準地作用在目標細胞上。

根據科學媒體《Science Daily》報導，瑞士日內瓦大學團隊在《自然生物技術》（Nature Biotechnology）期刊發表一項最新實驗成果。過去廣泛使用的抗體藥物複合體（ADCs）雖然能將藥物導向腫瘤，但因體積較大，難以完全穿透組織。研究團隊改用短DNA鏈設計載體：一種體積遠小於抗體的分子結構，使其能更輕易地在腫瘤組織中移動，並具備攜帶多重藥物成分的潛力。

宛如雙重驗證 兩把鑰匙同時啟動

這套新系統的核心在於宛如銀行登入系統的雙重驗證（Two-factor authentication）邏輯。研究人員將不同的DNA鏈賦予特定功能，部分負責辨識癌症標記，另一部分則攜帶毒性藥物。當細胞表面同時存在兩種特定的癌症標記時，DNA組件才會在該位置組裝並觸發連鎖反應，進而釋放藥物。若缺少其中任何一個標記，反應就不會開始，藥物也將維持休眠狀態。

實驗室結果顯示，該系統能精準識別具備特定表面蛋白組合的癌細胞並投遞藥物，同時未影響周遭健康細胞。此外，這套機制還能同時運送多種藥物。研究人員指出，這種多重投藥的模式，未來可能有助於克服癌症治療中常見的抗藥性問題。

這種藥物運作模式採用了類似電腦運算的邏輯閘（Logic gate）概念：必須滿足「且」的條件才會執行指令。研究團隊期盼未來能加入更複雜的邏輯功能，讓藥物具備宛如程式化系統般的決策能力。這類發展並非要取代醫師的判斷，而是試圖透過分子層級的控制，為個人化醫療提供更多實證發展的潛力。

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