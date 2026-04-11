健康網》「橄欖油加檸檬汁」韓星超愛喝 藥師：幫身體滅火

藥師陳澤鈞表示，新鮮檸檬汁則含有高濃度的維生素C與類黃酮。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik））

〔健康頻道／綜合報導〕韓星的日常生活與飲食，總能帶起粉絲以及所有人的關注與仿效，據報導，韓國女團成員張員瑛自己會喝「特級初榨橄欖油，加上檸檬汁」來保養自己的臉蛋，在韓國被稱為「Olle Shot」。真有這麼神？

藥師陳澤鈞於「肌情藥師-藥師How棒」表示，現在的生活環境，造成多數人身體都處在「低度慢性發炎」的狀態，如果你容易疲倦、代謝變慢、皮膚失去光澤，甚至影響心血管與記憶力，這個每天不到20塊錢的習慣，可以好好考慮。

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陳澤鈞認為，特級初榨橄欖油加上新鮮檸檬汁，如果把它當作每天早上的「細胞潤滑劑」，他們可以幫身體做滅火跟整理環境。

陳澤鈞表示，橄欖油含有豐富的 Omega-9 不飽和脂肪酸及多酚，其中最關鍵的是橄欖苦苷（Oleuropein）的成分，研究顯示，它具有抗發炎與抗氧化能力，而新鮮檸檬汁則含有高濃度的維生素C 與類黃酮，除了本身就是強效的抗氧化劑，更重要的是它能促進消化液的分泌，幫助橄欖油裡的脂溶性營養素，更完整地被身體吸收。

陳澤鈞表示，這兩項食物的益處如下。

心血管：橄欖油中含有豐富的 Omega-9 脂肪酸，讓壞膽固醇不容易被氧化，幫助身體吸收脂溶性的營養素，研究顯示規律攝取橄欖油，可以降低心血管疾病風險。

抗發炎：橄欖油中的多酚，不僅可以降低身體的慢性發炎狀態，還能增強腸道屏障功能與黏膜修復，是抑制腸道發炎的好幫手。

讓腸道「順」起來：檸檬汁的檸檬酸刺激膽汁分泌，搭配橄欖油，有助喚醒沉睡一整夜的腸胃蠕動，兩個一起讓腸胃真正「動起來」，這也是為什麼很多人喝了之後排便明顯變順。

天然抗氧化的防護罩：特級初榨橄欖油裡的多酚成分，加上檸檬的維生素 C，能對抗我們每天因為環境壓力、飲食、空污產生的自由基，減緩細胞層面的慢性發炎。

養回天生好膚質：當腸道跟肝臟的負擔減輕了，最直接反應在外表的，能讓皮膚不再蠟黃，看起來更有氣色。

陳澤鈞提醒，喝之前，先確認這4件事。

● 要選「特級初榨」橄欖油，精製橄欖油的多酚含量極低，效果差很多。

● 用新鮮檸檬現擠，瓶裝檸檬汁可能含有添加物，會影響效果。

● 有在服用抗凝血藥（如 warfarin）的朋友，請先諮詢藥師再開始。

● 如果本身腸胃功能比較弱的，也建議先少量嘗試，不要為了跟風傷害自己身體。

同時陳澤鈞建議這樣吃。

● 份量：特級初榨橄欖油 1 湯匙＋新鮮檸檬汁半顆。

● 時間：早上空腹或早餐前，效果最好。

● 頻率：每天固定，讓身體穩定吸收，比偶爾喝更重要。

● 研究顯示：多酚每天攝取5到30mg就能達到保護效果。

陳澤鈞提醒，橄欖油加檸檬汁不是什麼神奇偏方，它是一個有研究支持、門檻很低、每天都能飲用的，但這不是仙丹，要維持身體健康，飲食均衡、健康，同時搭配規律作息與運動 才是最重要的。

另外，健康診所腸胃科醫師林峰年提醒，直接吃橄欖油容易引發胃食道逆流；同時檸檬汁恐刺激胃壁，分泌過多胃酸。建議將橄欖油做成沙拉或菜餚，美味且安全。

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