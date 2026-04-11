動物用人藥暫緩掀管理疑慮 石崇良：流向與用藥可近性待解

衛福部長石崇良強調，「動物用人藥」管理的目的，其實不是「醫藥分業」，而是希望強化人用藥品的藥政管理的不足。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕農業部日前拍板暫緩「動物用人藥」管理辦法上路，引發外界關注用藥流向管理是否出現空窗。衛福部長石崇良表示，動物使用人用藥確實存在流向掌握不足問題，加上第一線急救、重症藥品的可近性仍有落差，後續將持續與農業部合作補強制度，在兼顧用藥安全與生命救治間取得平衡。

石崇良指出，目前人用藥品因納入健保體系，從處方開立、調劑到實際使用對象與數量皆有完整紀錄，流向掌握相當清楚；但動物使用人用藥時，缺乏類似系統可追蹤，因此才會在112-113年間，由農業部依「動物保護法」授權訂定相關管理辦法。他強調，制度設計目的並非醫藥分業，而是補強既有藥政管理不足之處。

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不過，石崇良也坦言，過去兩年在政策溝通與實務運作上仍不夠完整，尤其在二十四小時即時取得急救、重症藥品的可得性與可近性方面，確實存在問題。相較於人類醫療體系有急診與完整藥品供應，獸醫體系具備全天候急救能力的機構仍屬少數，導致臨床端取得藥品不易。

他指出，醫界與藥界也提出可行方向，例如比照醫院急診室或加護病房設置常備急救藥品，不需逐次透過藥局調劑即可即時使用，可作為未來制度調整參考，以提升第一線救治效率。

針對外界關注是否改採「負面表列」，石崇良表示，相關制度涉及「動物保護法」規範與跨部會分工，仍須審慎評估。他也提到，若制度設計過於寬鬆，可能影響藥廠投入動物用藥研發的誘因，進而出現以人用藥取代動物專用藥的情形，對整體產業發展與用藥適切性均有影響，因此需在管理彈性與產業發展間取得平衡。

石崇良強調，政策制定仍以「生命優先」為原則，不論是人或動物，在緊急情況下都應能及時取得必要藥品；同時也須避免因管理不足導致濫用、抗藥性風險，甚至影響人類用藥供應，相關配套仍待持續精進與補強。

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