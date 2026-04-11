少子化量縮、兒科逆勢加碼 石崇良：薪資兩倍不是夢、最快7月上路

衛福部長石崇良今天出席台大醫院小兒部120週年活動，透露兒科專責醫師加薪2倍不是夢。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕少子化衝擊兒科醫療量能與給付結構，衛福部長石崇良今（11）日出席台大醫院小兒部120週年演講暨台大兒童醫院「健康台灣深耕論壇」受訪時表示，健保署正盤點兒科支付標準，將朝提高住院診察費、重難症及兒科專科醫師執行項目給付方向調整，讓兒科醫師薪資「2倍不是夢」；相關方案預計6月送健保共同擬訂會議討論，若順利通過，最快7月或8月上路。

石崇良指出，台灣兒童人數減少，有些兒童疾病照護須集中化發展，政府近年持續布建兒童醫療網，區分核心醫院、重點醫院與基層體系。其中基層端推動幼兒專責醫師制度，讓每名新生兒都有專責醫師守護，目前覆蓋率約80%；核心醫院負責困難診斷與重難症照護，重點醫院則提供24小時急重症服務與藥物調度平台。

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他表示，健保過去多採論量計酬，但兒科面臨「沒有量，點值再高都沒有用」，因此將利用近年健保總額成長空間調整支付標準，讓量少但診療複雜、耗時長的兒科醫療服務，透過提高單價反映價值，避免兒科醫師流失。

石崇良進一步說明，此次調整有兩大方向，第一是拉高住院診察費等基本給付；第二是盤點由兒科專科醫師執行的診療項目與代碼，調升點數，讓加碼後的給付能實際反映在兒科醫師收入，而非僅以年齡加成。

基層部分，幼兒專責醫師制度也將擴大，由3歲以下規劃延伸至6歲，並採論質計酬（P4P），將疫苗接種、聽力篩檢、發展遲緩篩檢等納入，依服務品質給予管理費與獎勵。

石崇良表示，相關方案仍須經健保共同擬訂會議審議，預計6月召開，若順利通過，最快7月或8月實施；目前已加速盤點並與兒科專科醫師討論，確保資源配置到位。

台大醫院院長余忠仁指出，過去台灣每年新生兒約40萬人，如今已不到10萬人，兒科醫療給付應由論量計酬轉向價值醫療；既然生產給付已提高至2倍，兒科是否可進一步提高，希望能調高至4倍。台大兒童醫院院長李旺祚也表示，期待兒科給付能提升至2至3倍，改善兒科醫療環境。

此外，石崇良指出，政府正規劃成立「兒少及家庭支持署」（簡稱兒家署），雖無法單一解決少子化問題，但將整合從產前篩檢、兒童發展到脆弱家庭支持等政策，營造更友善的育兒與兒童健康環境。

台大兒童醫院院長李旺祚（右）表達希望兒科醫療給付能增加2-3倍。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良（前排右3）和台大醫院院長余忠仁（前排中）、台大兒童醫院院長李旺祚（前排左3），今天出席台大醫院小兒部120週年演講活動。（記者羅碧攝）

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