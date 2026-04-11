健康網》春捲案百人中招 營養師：3類食物最易藏沙門氏菌

好食課營養師李宜樺表示，沙門氏菌是人畜共通傳染病，但是並不耐熱，食物充分加熱便可殺菌。主要發生於受污染的高蛋白質食品，如生蛋等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假期間爆發高雄春捲案，造成173人陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，驗出是沙門氏菌惹的禍。好食課營養師李宜樺（Anna）表示，沙門氏菌是人畜共通傳染病，但是並不耐熱，食物充分加熱便可殺菌。沙門氏菌主要發生於受污染的高蛋白質食品，如生蛋或半熟蛋、含生蛋食品、乳品或豆類食物等，均須當心。此外，她也提醒，日常做好4個防護措施，可減少污染機率。

李宜樺於臉書粉專「好食課」發文表示，沙門氏菌為兼性厭氧的革蘭氏陰性菌，普遍存在於動物界中，為人畜共通傳染病，可於4-48度間生存，但是並不耐熱，煮沸5分鐘或者60度加熱20分鐘即可殺菌，於酸性環境下（pH<4.5）可抑制其生長。

請繼續往下閱讀...

李宜樺說，感染到沙門氏菌，通常食用後4-48小時內便會有症狀發生，發病時間越短，症狀通常越嚴重。一般情形僅會出現腹瀉、腹痛、發燒、噁心、嘔吐、寒顫等症狀，部分人可能會有血便問題，持續約2-3天便可痊癒，期間需注意補充水及電解質。比較特殊的是，50歲以上年長者、新生兒或5歲以下幼童及一些疾病患者，因免疫力較弱，可能會發生菌血症，嚴重恐會演變成敗血症而死亡

常見受污染食品大公開

李宜樺進一步說明，沙門氏菌主要發生於受污染的高蛋白質食品，通常是生的或未煮熟的雞蛋及其製品，例如：生蛋或半熟蛋（如溫泉蛋、溏心蛋）、含生蛋的食品（如提拉米蘇、美乃滋、冰淇淋）等。此外，高蛋白的乳品、肉品或一些豆製品若儲存不當，有接觸到帶菌的寵物或蒼蠅、蟑螂等病媒，也容易因加熱不完全而發生食物中毒問題。

4大預防原則一次看

想要避免遭受沙門氏菌感染，李宜樺提出以下4個預防重點：

●生熟食用具勿混用，避免交叉污染。

●充分加熱食物，因沙門氏菌本身不耐熱，所以只要充分加熱，煮沸5分鐘或60度加熱20分鐘，即可殺菌。

●注意手部清潔，餐前記得洗手消毒。

●留意餐飲環境衛生，廚房應避免貓狗、蟑螂、蒼蠅等病媒入侵，也需記得確切做好食材清洗

如何判斷食物中毒

李宜樺說明，食物中毒的定義是2人（含）以上（肉毒桿菌只要1人即成立）食用相同食物引發相似症狀，並從食物檢體或患者嘔吐物、糞便中，驗出相同類型的致病原因，即可判斷是食物中毒事件。

李宜樺最後也提醒，吃飯後，如果發生身體不適問題，可詢問同行親友是否也有類似症狀，如果有，建議迅速就醫，並保留剩餘食品或是嘔吐物及排泄物，經醫生判斷後，便會進行通報。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法