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健康網》春捲案百人中招 營養師：3類食物最易藏沙門氏菌

2026/04/11 10:10

好食課營養師李宜樺表示，沙門氏菌是人畜共通傳染病，但是並不耐熱，食物充分加熱便可殺菌。主要發生於受污染的高蛋白質食品，如生蛋等；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師李宜樺表示，沙門氏菌是人畜共通傳染病，但是並不耐熱，食物充分加熱便可殺菌。主要發生於受污染的高蛋白質食品，如生蛋等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假期間爆發高雄春捲案，造成173人陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，驗出是沙門氏菌惹的禍。好食課營養師李宜樺（Anna）表示，沙門氏菌是人畜共通傳染病，但是並不耐熱，食物充分加熱便可殺菌。沙門氏菌主要發生於受污染的高蛋白質食品，如生蛋或半熟蛋、含生蛋食品、乳品或豆類食物等，均須當心。此外，她也提醒，日常做好4個防護措施，可減少污染機率。

李宜樺於臉書粉專「好食課」發文表示，沙門氏菌為兼性厭氧的革蘭氏陰性菌，普遍存在於動物界中，為人畜共通傳染病，可於4-48度間生存，但是並不耐熱，煮沸5分鐘或者60度加熱20分鐘即可殺菌，於酸性環境下（pH<4.5）可抑制其生長。

李宜樺說，感染到沙門氏菌，通常食用後4-48小時內便會有症狀發生，發病時間越短，症狀通常越嚴重。一般情形僅會出現腹瀉、腹痛、發燒、噁心、嘔吐、寒顫等症狀，部分人可能會有血便問題，持續約2-3天便可痊癒，期間需注意補充水及電解質。比較特殊的是，50歲以上年長者、新生兒或5歲以下幼童及一些疾病患者，因免疫力較弱，可能會發生菌血症，嚴重恐會演變成敗血症而死亡

常見受污染食品大公開

李宜樺進一步說明，沙門氏菌主要發生於受污染的高蛋白質食品通常是生的或未煮熟的雞蛋及其製品，例如：生蛋或半熟蛋（如溫泉蛋、溏心蛋）、含生蛋的食品（如提拉米蘇、美乃滋、冰淇淋）等。此外，高蛋白的乳品、肉品或一些豆製品若儲存不當，有接觸到帶菌的寵物或蒼蠅、蟑螂等病媒，也容易因加熱不完全而發生食物中毒問題。

4大預防原則一次看

想要避免遭受沙門氏菌感染，李宜樺提出以下4個預防重點：

●生熟食用具勿混用，避免交叉污染。

●充分加熱食物，因沙門氏菌本身不耐熱，所以只要充分加熱，煮沸5分鐘或60度加熱20分鐘，即可殺菌。

●注意手部清潔，餐前記得洗手消毒。

●留意餐飲環境衛生，廚房應避免貓狗、蟑螂、蒼蠅等病媒入侵，也需記得確切做好食材清洗

如何判斷食物中毒

李宜樺說明，食物中毒的定義是2人（含）以上（肉毒桿菌只要1人即成立）食用相同食物引發相似症狀，並從食物檢體或患者嘔吐物、糞便中，驗出相同類型的致病原因，即可判斷是食物中毒事件。

李宜樺最後也提醒，吃飯後，如果發生身體不適問題，可詢問同行親友是否也有類似症狀，如果有，建議迅速就醫，並保留剩餘食品或是嘔吐物及排泄物，經醫生判斷後，便會進行通報。

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