自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》不只食物怕中毒！ 當心免洗餐具3大隱形污染源

2026/04/10 20:21

營養師黃雅鈺表示，若使用免洗餐具，最好使用有包裝的，拆除餐具外包裝後，也一定要徹底洗淨雙手再用餐，減少污染源。（圖取自「營養師Couple食記」臉書粉專）

營養師黃雅鈺表示，若使用免洗餐具，最好使用有包裝的，拆除餐具外包裝後，也一定要徹底洗淨雙手再用餐，減少污染源。（圖取自「營養師Couple食記」臉書粉專）

〔健康頻道／綜合報導〕重視食安不僅要注意食物衛生，避免發生食物中毒，經常使用的免洗餐具，其實也不可輕忽。營養師黃雅鈺表示，一般常見免洗湯匙都是裸裝，不僅會直接接觸許多人的手，也可能沾染金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、飛沫病毒，成為隱形食安傳染源。除建議盡量自備餐具，使用免洗餐具時，可使用流水或洗碗精簡單清洗，有助減少病菌量。

黃雅鈺於臉書粉專「營養師Couple食記」發文指出，一般免洗湯匙都是裸裝，也就是沒有外包裝，這表示裸裝餐具會直接接觸到任何的東西，包含許多人的手、餐點外包裝。此外，餐具放置區若無良好覆蓋、存放，也會接觸各種落塵，甚至小生物。

黃雅鈺說，尤其餐具時常直接與手接觸，人的手其實就是很大的食安傳染源。常見可能污染，包括以下3大項：

金黃色葡萄球菌：若手上有傷口，製備餐點過程中，傷口沒有確實包紮及戴好手套隔離，直接接觸裸裝餐具，便容易遭污染。

沙門氏菌：手摸過生蛋，但手沒有洗乾淨，若直接接觸到裸裝餐具，就可能造成污染。

飛沫病毒：製備餐點環境的飛沫，可能存在各種病毒，造成餐具污染。

黃雅鈺建議，外食盡量自備環保餐具；外帶餐點時，事先告知不用免洗餐具，也減少浪費。另，若使用免洗餐具，最好使用有包裝的，拆除餐具外包裝後，也一定要徹底洗淨雙手再用餐。若要使用無包裝的免洗餐具，先使用流水或洗碗精簡單清洗，雖無法完全去除病菌，至少可以減少一些病菌量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中