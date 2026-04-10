健康網》不只食物怕中毒！ 當心免洗餐具3大隱形污染源

營養師黃雅鈺表示，若使用免洗餐具，最好使用有包裝的，拆除餐具外包裝後，也一定要徹底洗淨雙手再用餐，減少污染源。（圖取自「營養師Couple食記」臉書粉專）

〔健康頻道／綜合報導〕重視食安不僅要注意食物衛生，避免發生食物中毒，經常使用的免洗餐具，其實也不可輕忽。營養師黃雅鈺表示，一般常見免洗湯匙都是裸裝，不僅會直接接觸許多人的手，也可能沾染金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、飛沫病毒，成為隱形食安傳染源。除建議盡量自備餐具，使用免洗餐具時，可使用流水或洗碗精簡單清洗，有助減少病菌量。

黃雅鈺於臉書粉專「營養師Couple食記」發文指出，一般免洗湯匙都是裸裝，也就是沒有外包裝，這表示裸裝餐具會直接接觸到任何的東西，包含許多人的手、餐點外包裝。此外，餐具放置區若無良好覆蓋、存放，也會接觸各種落塵，甚至小生物。

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黃雅鈺說，尤其餐具時常直接與手接觸，人的手其實就是很大的食安傳染源。常見可能污染，包括以下3大項：

●金黃色葡萄球菌：若手上有傷口，製備餐點過程中，傷口沒有確實包紮及戴好手套隔離，直接接觸裸裝餐具，便容易遭污染。

●沙門氏菌：手摸過生蛋，但手沒有洗乾淨，若直接接觸到裸裝餐具，就可能造成污染。

●飛沫病毒：製備餐點環境的飛沫，可能存在各種病毒，造成餐具污染。

黃雅鈺建議，外食盡量自備環保餐具；外帶餐點時，事先告知不用免洗餐具，也減少浪費。另，若使用免洗餐具，最好使用有包裝的，拆除餐具外包裝後，也一定要徹底洗淨雙手再用餐。若要使用無包裝的免洗餐具，先使用流水或洗碗精簡單清洗，雖無法完全去除病菌，至少可以減少一些病菌量。

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