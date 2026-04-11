健康網》男人最怕早洩 醫提需醫療介入時機

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，若早洩影響感情，搭配藥物輔助可以有效延長時間。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性最怕被說太快；內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，看到有網友說「沒有撐過 15 分鐘就算早洩」，嚇得所有男士們每次實戰都在心裡默默讀秒，只要稍微快了一點，就覺得自己是不是不正常？

江佩璋表示，很多人被網路上的誇張數字與情節綁架，產生了嚴重的時間焦慮。其實，醫學上對「早洩（PE）」的定義，跟你想的完全不一樣。國際性醫學會對早洩的定義有三個核心條件：

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第一，總是或幾乎總是在進入陰道前、或進入後「1到3分鐘內」就射精。

第二，完全「失去控制射精的能力」。

第三，這種情況造成了自身或伴侶的「極度困擾與負面情緒」。

如果只是偶爾興奮比較快，或是雙方都很滿意，那根本不算是早洩。

江佩璋給您的建議：

1. 停止讀秒焦慮：把注意力放在伴侶的感受上，而不是牆上的時鐘。

2. 了解真實數據：一般健康男性的平均實戰時間大約是 5 到 7 分鐘，不用過度神話。

3. 尋求醫療介入：如果真的控制不住又影響感情，搭配藥物輔助可以有效延長時間。

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