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健康網》「沙門氏菌」不只害腹瀉 醫：恐釀關節炎
〔健康頻道／綜合報導〕近日食安問題嚴峻，國內傳出重大食安意外，清爽的潤餅（春捲）與天天都要吃的便當都有狀況。其中發生在新北新店的便當店食物中毒案，共有11人呈現「沙門氏菌」陽性反應，後續將依照《食品安全衛生管理法》相關規定移送檢調單位偵辦。
台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，「沙門氏菌」不是只有在腸道鬧事。有些人可能一、兩週後會有反應性關節炎。而脆弱長者在腹瀉、發燒後，後續出現單側膝蓋、髖關節、踝關節突然疼痛腫脹、走不動、再度發燒，要懷疑關節感染，是菌血症後的化膿性關節炎。感染族群規模大了，急性後期觀察就很重要。
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食藥署表示，沙門氏菌潛伏期為6到72小時，平均為18到36小時；主要中毒原因食品為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品。同時，豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品也有可能，可由環境媒介或由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等接觸食品而產生二次污染。
在2018年歐盟引起沙門氏桿菌感染主要原因為食用「雞蛋與蛋製品」，其次為烘焙製品及複合調理食品。
人體誤食沙門氏桿菌後，在4～48小時（平均約24小時）內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重。主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒（高燒維持在38～40℃）、噁心、嘔吐，症狀持續 2～3天後會痊癒，但有5%的人會成為帶菌者。死亡率為1%以下。
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