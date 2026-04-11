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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》提神不只喝咖啡 專家曝改喝「這飲品」更清醒

2026/04/11 09:36

許多人喝咖啡想提神，不過，也有人覺得產生躁感；示意圖。（圖取自freepik）

許多人喝咖啡想提神，不過，也有人覺得產生躁感；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕工作時為了提神，讓頭腦清醒更專注，許多人都會選擇喝咖啡，但也有不少人覺得，喝完咖啡感覺焦躁、坐立難安。食農專家韋恩表示，美國時尚雜誌編輯原本靠著喝咖啡撐過每天下午，親身嘗試將咖啡換成抹茶，意外發現更清醒，也少了躁感。美國營養師勞倫斯（Lauren Manaker）指出，抹茶同時含有咖啡因與L-茶胺酸（L-Theanine）作用下，有助達到清醒又放鬆，效果更勝咖啡。

喝抹茶不躁又清醒

想提神只能靠咖啡？韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，這位編輯原先是一個每天得靠咖啡撐過下午的人，改喝抹茶後，不但沒有痛苦的戒斷期，反而感受到一種比咖啡更「乾淨」的清醒感，喝完咖啡的那種「躁」，也消失了。

韋恩表示她在飲用後，注意到一件事：那種喝完咖啡後常有的「坐立不安感」消失了。取而代之的是，一種更平穩、更持久的專注狀態，不是那種急速拉升清醒感，反而是像緩坡上升的提升，而且撐到下班都沒有崩潰感。

抹茶成分助放鬆

韋恩說，抹茶之所以能帶來這種「清而不躁」的感覺，關鍵很可能在於2個成分的搭配：咖啡因與L-茶胺酸（L-Theanine）。對此，勞倫斯指出，抹茶同時含有這兩種成分，而L-茶胺酸能促進大腦產生α腦波，幫助放鬆卻不昏沉，並且緩和咖啡因帶來的過度刺激感。兩者協同作用，就是那種「清醒又不緊張」的狀態。

此外，韋恩說明，抹茶是以整片茶葉研磨成粉，而非沖泡後濾掉茶葉。因此，抹茶的抗氧化成分（尤其是EGCG，表沒食子兒茶素沒食子酸酯）的攝取量，也遠高於一般綠茶。

韋恩說，喝抹茶之所以能帶來「清而不躁」的感覺，關鍵很可能在於2個成分的搭配：咖啡因與L-茶胺酸（L-Theanine）；示意圖。（圖取自freepik）

韋恩說，喝抹茶之所以能帶來「清而不躁」的感覺，關鍵很可能在於2個成分的搭配：咖啡因與L-茶胺酸（L-Theanine）；示意圖。（圖取自freepik）

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