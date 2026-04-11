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健康網》瘦瘦針還不夠 減重醫：8習慣幫你智勝肥胖

2026/04/11 08:32

減重醫師蔡明劼表示，權威研究指出，做到這8項才有最大健康效益。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

減重醫師蔡明劼表示，權威研究指出，做到這8項才有最大健康效益。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年「瘦瘦針」引發熱烈討論，那麼打過之後該怎麼吃？打了瘦瘦針，就可以隨便亂吃嗎？減重醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」表示，權威研究指出，做到這8項才有最大健康效益。最近瘦瘦針超級夯，很多人問：既然打針就能降血糖、又能瘦身，那我還需要辛苦運動、控制飲食嗎？

​2026 年發表在權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的一項大型研究給出答案：藥物與生活型態絕對不是二選一，兩者結合後1+1 > 2 的效果才是保護心臟的關鍵！

​研究發現了什麼？ 這項研究追蹤了近 10 萬名糖尿病患者，分析了長達 12 年的數據。發現，單靠打針確實能有效降低約 16% 的重大心血管疾病風險（如心肌梗塞、中風）。 但如果在打針的同時，還能維持良好的生活習慣，風險更是直接砍掉 43%！這代表：藥物不是讓你用來偷懶的免死金牌，而是幫你打好底子、讓健康習慣事半功倍的強力助攻。

​什麼是健康生活習慣？ 研究中提到的 8 個關鍵習慣包括：

1. 吃得好：多攝取高品質的植物性飲食。

2. 多活動：每週達到一定的運動量。

3. 不抽菸：遠離菸害。

4. 睡得飽：每天睡足 7-9 小時。

5. 壓力小：保持心情愉悅，管理好情緒。

6. 有社交：與親友保持連結，獲得支持。

7. 不酗酒：不頻繁大量飲酒。

8. 不濫用藥物：無藥物成癮問題。

​蔡明劼表示，藥物科技的進步讓我們管理健康更輕鬆，但健康生活始終是所有治療的基石。即使針劑能幫你抑制食慾、調整代謝，若能配合運動與好睡眠，除了能預防心血管疾病，還能避免藥物可能帶來的肌肉流失，讓你瘦得更健康、更持久！蔡明劼提醒，瘦瘦針是你的盟友，而你的生活方式決定了這場健康戰爭的最終勝負！

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