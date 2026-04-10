8旬嬤「骨磨骨」痛到走不了 微創換髖隔天出院、2週恢復行走

陳阿嬤罹患右側退化性髖關節炎，江晟弘醫師（右2）為她進行「微創正前開人工髖關節置換手術」，術後能恢復行走。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕81歲的陳阿嬤罹患右側退化性髖關節炎，關節軟骨幾乎磨損殆盡，走路時「骨磨骨」劇痛，接受復健、服止痛藥都無法改善，非常痛苦，後來進行「微創正前開人工髖關節置換手術」，由大腿前側自然肌肉間隙開刀，不需切斷主要肌肉與肌腱，恢復較快，術後隔天出院，兩週後不需輔具就能自由行走。

台中市立醫院骨科醫師江晟弘指出，退化性髖關節炎常見於高齡族群，主要是關節軟骨長期磨損退化，導致關節間隙變窄、骨頭直接摩擦，進而引發疼痛、僵硬與活動受限。

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江晟弘說，自費的微創正前開人工髖關節置換手術（DAA）是近年發展逐漸熱門的手術方式，相較於傳統後側或正外側進入，該手式是由大腿前側自然肌肉間隙進入，不需切斷主要肌肉與肌腱，能有效減少組織傷害與出血量，術後疼痛較低，也減少止痛藥用量，恢復相對較快，且該手術也因保留關節周圍穩定結構，術後髖關節脫位的風險較低，

該手術適合年紀大，患有先天性髖關節發育不良、退化性、類風濕性與外傷性髖關節炎以及股骨頭缺血性壞死等嚴重髖關節疾病患者，能有效改善疼痛並提升生活品質。

江晟弘提醒，許多長者面對關節手術時，常因擔心手術風險、麻醉安全或術後恢復狀況而延誤治療，導致病情惡化，影響行動能力與整體健康，建議若出現長期髖關節疼痛、行走困難、活動受限或需依賴止痛藥等情形，應及早就醫評估，並與醫師充分溝通個人身體狀況與疑慮，了解各項治療方式的風險與效益，選擇最適合的療程。

陳阿嬤罹患右側退化性髖關節炎，關節軟骨幾乎磨損殆盡（右圖）接受「微創正前開人工髖關節置換手術」（左圖），術後能恢復行走。（記者蔡淑媛翻攝）

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