健康網》腸胃罷工怎麼吃 醫：早期進食促進修復

不少人以為發生腸胃型感冒時必須禁食；醫師蘇奕嘉強調「早期進食」對腸道修復的重要。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期發生兩起重大食安意外，清爽的潤餅（春捲）與天天都要吃的便當都有狀況。

斗六成大心臟內科醫師蘇奕嘉於臉書粉專「奕嘉醫師談心室」表示，近期環境潮濕，細菌容易孳生，也是腸胃型感冒盛行的季節。面對突如其來的「胃腸大罷工」，許多人第一反應是：「醫師，我是不是該空腹一天讓腸胃休息？」事實上，根據《JAMA》與《The Lancet》等頂級期刊的最新指引，傳統「禁食」觀念已經過時了，現代醫學更強調「早期進食」對腸道修復的重要性！

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可以吃什麼

到底該不該進食？蘇奕嘉表示：只要不吐了，就該儘早吃。研究證實，長期禁食會延緩腸道修復。嘔吐緩解後 12 小時內 嘗試進食，能提供腸道細胞能量，進而縮短 10-15% 的病程。

進食該怎麼選？蘇奕嘉提醒，別再迷信只有「香蕉、米飯、蘋果泥、吐司」的 BRAT 飲食，因為營養太單一。簡單來說，「飯、菜、魚、肉」的清淡飲食才是王道！

首選低渣、易消化的碳水與蛋白

1. 主食： 白粥、白麵條、蘇打餅乾（補充鈉離子）。

2. 蛋白質： 蒸魚、水煮雞胸肉、嫩豆腐。提供修復組織所需的氨基酸。

避開：高滲透壓與刺激性食物

1. 含糖飲料： 果汁、汽水會因滲透壓過高，將水分抽入腸道加重腹瀉。

2. 高脂與乳製品： 發炎中的腸道對脂肪與乳糖耐受力差，易引發二度腹瀉。

就醫時機

什麼時候該看醫生？蘇奕嘉表示，若出現以下情況，請務必立即就醫：持續高燒不退；糞便帶血或有明顯黏液；嚴重脫水（尿量大幅減少、心跳過快）。蘇奕嘉表示，補水建議選專業的「口服補液鹽」（ORS），比稀釋的運動飲料更精準。

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