健康網》大男人小心攝護腺肥大 網紅醫：尿尿無力當心

日本的泌尿科網紅醫師伊勢呂哲也表示，若感覺排尿速度變慢，水柱變細，就要提高警覺：恐是攝護腺肥大。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少大男人飽受攝護腺肥大之苦，特別是排尿變得困難，花得時間更長，更令人難受。日本的泌尿科網紅醫師伊勢呂哲也在擁有25萬位訂閱的頻道說明攝護腺肥大常見的症狀，如何與攝護腺癌分辨，以及治療方式。該影片獲得13萬次點閱。

攝護腺位於膀胱出口處，像一個環狀構造包圍著尿道，主要功能是分泌攝護腺液，為精液的一部分。但隨著年齡增長，攝護腺肥大或癌症時常發生，因此被許多醫生認為是步入中老年後最容易「找麻煩」的器官。

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伊勢呂哲也表示，攝護腺肥大好發於50 歲以上的男性開始出現症狀，此外也與遺傳及荷爾蒙波動有關。當攝護腺的「內腺」組織開始增生肥大時，會直接由外向內擠壓尿道，導致症狀。

排尿無力：感覺尿流變細、水柱虛弱。

頻尿：排尿次數明顯增加，影響睡眠。

尿滯留：這是最嚴重的情況。若完全排不出尿，必須插尿管導尿，嚴重影響生活品質。

攝護腺肥大 vs. 攝護腺癌

很多人擔心排尿不順是不是罹癌，伊勢呂哲也解釋，兩者有明顯差異：

攝護腺肥大：發生在攝護腺內側，直接壓迫尿道，所以症狀出現得早。

攝護腺癌：通常從攝護腺外側開始生長，早期不太會壓迫尿道，因此往往沒有症狀。當癌症大到影響排尿時，通常已經進展到較嚴重的階段。

攝護腺有狀況 如何診斷與治療

伊勢呂哲也表示，懷疑有攝護腺問題時，泌尿科醫師通常會進行以下評估：

尿液檢查： 確認是否有感染或血尿。

PSA 血液篩檢： 這是最重要的指標，用來初步區分是單純肥大還是癌症。

超音波檢查： 觀察攝護腺的大小及壓迫膀胱的程度。

尿流率測試： 實際測量排尿的速度與力量。

伊勢呂哲也表示，目前的醫療技術非常成熟，治療選擇也相當多元。

藥物治療（首選）：多數患者可以透過服用藥物來改善，例如放鬆尿道肌肉讓排尿通暢，或是使用能縮小攝護腺體積的藥物。

手術治療：若藥物效果不彰，則會考慮手術。現在多採用「內視鏡微創手術」，器械從尿道進入削去肥大的組織。現代雷射技術發達，手術過程出血量極少、安全性高，術後恢復也非常快。

最後伊勢呂哲也總結，他自己泌尿科門診中，約有3成患者是為了攝護腺肥大而來。同時伊勢呂哲也呼籲各位男士，千萬不要覺得「老了排尿變慢很正常」而默默忍受；早期接受藥物治療，能有效預防日後演變成完全排不出尿的急症。「只要感覺排尿習慣與過程改變，建議找泌尿科醫師進行評估。」

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