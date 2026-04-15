自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》一搭飛機就牙痛 醫揭：問題未必是牙齒

2026/04/15 15:02

搭飛機就牙痛，很多人第一個想到的原因就是牙齒出問題。不過，牙醫師陳敬宗表示，這種狀況也可能是鼻竇炎等造成；情境照。（圖取自freepik）

搭飛機就牙痛，很多人第一個想到的原因就是牙齒出問題。不過，牙醫師陳敬宗表示，這種狀況也可能是鼻竇炎等造成；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人放假會安排出國旅遊，放鬆身心，但不解為何平常牙齒好好的，一搭飛機卻突然出現陣陣疼痛、悶脹感。牙醫師陳敬宗指出，出現這種情況，很可能是氣壓性牙痛所致。常見引起氣壓性牙痛的原因，包括齒源性與非齒源性2大類，非齒源性雖像牙痛，但可能與鼻竇炎、耳朵、顳顎關節等問題有關。提醒旅途中若出現不適，可先冰敷或吃止痛藥緩解，旅程結束、回到平地後即使症狀消失，也建議應就醫檢查。

氣壓性牙痛2成因​

陳敬宗於臉書粉專發文表示，所謂氣壓性牙痛，簡單來說，就是原本沒有明顯症狀的牙齒，在氣壓變化下，內部組織受到影響而產生不適。至於氣壓性牙痛常見原因，包括：

​●齒源性：牙齒本身已有狀況，氣壓變化把不適感放大。例如：蛀牙或牙裂曾經補牙、做過根管治療、牙髓壞死、牙周狀況不穩定。​

非齒源性：疼痛感像牙痛，但其實是周圍組織受到氣壓影響。通常與鼻竇發炎、耳朵不適或感染、顳顎關節問題等有關。​

陳敬宗提醒，若在旅途中出現不適，可先冰敷或服用止痛藥緩解，回到平地後，即使症狀消失，也建議找時間回診檢查，確認牙齒與周圍組織狀況。並建議，平時養成定期口腔檢查的習慣，才讓每趟出遊旅行都能玩得盡興。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中