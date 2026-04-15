健康網》一搭飛機就牙痛 醫揭：問題未必是牙齒

搭飛機就牙痛，很多人第一個想到的原因就是牙齒出問題。不過，牙醫師陳敬宗表示，這種狀況也可能是鼻竇炎等造成；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人放假會安排出國旅遊，放鬆身心，但不解為何平常牙齒好好的，一搭飛機卻突然出現陣陣疼痛、悶脹感。牙醫師陳敬宗指出，出現這種情況，很可能是氣壓性牙痛所致。常見引起氣壓性牙痛的原因，包括齒源性與非齒源性2大類，非齒源性雖像牙痛，但可能與鼻竇炎、耳朵、顳顎關節等問題有關。提醒旅途中若出現不適，可先冰敷或吃止痛藥緩解，旅程結束、回到平地後即使症狀消失，也建議應就醫檢查。

氣壓性牙痛2成因​

陳敬宗於臉書粉專發文表示，所謂氣壓性牙痛，簡單來說，就是原本沒有明顯症狀的牙齒，在氣壓變化下，內部組織受到影響而產生不適。至於氣壓性牙痛常見原因，包括：

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​●齒源性：牙齒本身已有狀況，氣壓變化把不適感放大。例如：蛀牙或牙裂曾經補牙、做過根管治療、牙髓壞死、牙周狀況不穩定。​

●非齒源性：疼痛感像牙痛，但其實是周圍組織受到氣壓影響。通常與鼻竇發炎、耳朵不適或感染、顳顎關節問題等有關。​

陳敬宗提醒，若在旅途中出現不適，可先冰敷或服用止痛藥緩解，回到平地後，即使症狀消失，也建議找時間回診檢查，確認牙齒與周圍組織狀況。並建議，平時養成定期口腔檢查的習慣，才讓每趟出遊旅行都能玩得盡興。

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