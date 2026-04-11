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健康 > 名人健康事

健康網》韓星喝「橄欖油加檸檬汁」變美 腸胃醫：不建議

2026/04/11 12:07

IVE張員瑛曾說明自己會喝「橄欖油加檸檬汁」，有腸胃科醫師不建議大家跟風嘗試。（記者王文麟攝）

IVE張員瑛曾說明自己會喝「橄欖油加檸檬汁」，有腸胃科醫師不建議大家跟風嘗試。（記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近來網路熱烈討論：韓國女星張員瑛自己會在上午喝一杯檸檬水加上橄欖油，並且稱這樣喝，可以幫助排便與養顏美容。真有這麼神？健康診所腸胃科醫師林峰年表示，自己並不認同這項吃法。

韓星的日常生活與飲食，總能帶起粉絲以及所有人的關注與仿效，據報導，韓國女團成員張員瑛自己會喝「特級初榨橄欖油，加上檸檬汁」來保養自己的臉蛋，在韓國被稱為「Olle Shot」。林峰年認為，這樣吃恐有不良影響。

首先林峰年說明：吃下過多的油，恐造成胃排空食物速度減慢，分泌過多胃酸，易引發胃食道逆流。同時，膽汁能夠乳化脂肪；若膽汁過多，恐造成膽結石。因此吃下過多的油，恐引發脂肪堆積與膽結石增加。

另一方面，林峰年說明，檸檬雖然屬於較強的酸性飲料，但檸檬汁到胃裡卻會變成鹼性；檸檬汁到胃中會刺激胃壁，使胃酸分泌增加。

另外林峰年補充，每當有人向他詢問「168斷食」以及「生酮飲食」這些特殊飲食法，是否可以嘗試時，他多數會回覆「我都不建議」。最後林峰年總結，與其相信這類新潮飲食法，不如吃原型食物，「檸檬就切來吃，橄欖油須避免直接喝，建議加入菜餚或沙拉。」

韓星張員瑛表示會喝「Olle Shot」來保養，也就是特級初榨橄欖油加檸檬汁。（翻攝自IG）

韓星張員瑛表示會喝「Olle Shot」來保養，也就是特級初榨橄欖油加檸檬汁。（翻攝自IG）

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