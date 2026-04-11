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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》外帶食物放1小時「細菌飆8倍」 醫揭5習慣害中毒

2026/04/11 07:36

高雄春捲案、新北新店便當疑似食物中毒案，引發食安恐慌。潤生復健科診所院長王竣平指出，許多人外帶食物回家後的5個NG習慣，也是容易讓細菌滋生的關鍵。（資料照）

高雄春捲案、新北新店便當疑似食物中毒案，引發食安恐慌。潤生復健科診所院長王竣平指出，許多人外帶食物回家後的5個NG習慣，也是容易讓細菌滋生的關鍵。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄正義市場春捲事件後，日前新北市新店又傳出便當疑似食物中毒案，引發食安恐慌。很多人第一時間會懷疑是否店家不乾淨或食材有問題。對此，潤生復健科診所院長王竣平指出，其實，許多人外帶食物回家後的5個NG習慣，才是讓食物出問題的關鍵。尤其有些食物當下吃沒事，但若放一下或晚點吃，風險便提升。一旦進入「危險溫度帶」，放置1小時甚至會讓細菌暴增8倍，也增加食物中毒的機率。

5大NG習慣恐釀食物中毒

王竣平於臉書粉專發文指出，以下常見5大日常習慣，經常會讓食物變得更危險，也可能導致食物中毒的發生：

放著「等一下吃」細菌飆

很多人買完便當會先放著，忙著滑手機或處理事情後才吃，但只要食物離開熱源，進入室溫，就會落在「危險溫度帶」（7°C–60°C）。在這個區間內，常見細菌，如沙門氏桿菌，在適合條件下，約每20分鐘就可以繁殖1倍。也就是說，1小時約增加8倍、2小時高達64倍，當細菌數量達到約每克10萬-100萬菌，就足以讓許多人出現腸胃症狀。

外帶食物「悶著」更危險

王竣平說，很多外帶食物是裝在密閉容器或塑膠袋裡，看起來是保溫，實際上溫度卻是緩慢下降，長時間停留在危險溫度帶、濕氣上升，增加細菌生長條件，加上空氣不流通，這樣的環境對細菌來說非常理想。尤其像便當、炒菜、蛋類、豆製品等，本來含水量就高，更容易出問題。如果短時間內不吃，建議打開容器、讓熱氣散出，避免讓食物長時間維持在30-50°C區間。

剩飯剩菜問題在冷卻速度

很多人習慣將吃不完的食物先放桌上，習慣晚點再冰。但真正關鍵是「多久放進冰箱」，一般建議室溫下不超過2小時，高溫環境建議1小時內，而且不要整鍋直接放，而是「分裝」，讓食物可以更快降到安全溫度。

食物再加熱未必能補救

此外，王竣平說，食物再加熱時，須注意如金黃色葡萄球菌等會產生耐熱毒素，即使加熱，毒素仍然存在。建議再加熱時，食物中心溫度至少達到75°C以上，並均勻加熱，才能較為安全。

身體反應常常慢半拍

王竣平指出，臨床上病人有時候不會當下吃完就不舒服，而是隔幾個小時，甚至隔天才開始出現症狀。很多人不會把原因聯想到「昨天的那份外帶食物」。食物中毒的潛伏期依不同菌種，通常落在6小時-48小時之間，這也是為什麼很多人會誤判原因。也代表問題不一定發生在吃的當下，而是在之後慢慢累積出來的結果。

王竣平提醒，2次食安事件讓人重新意識到一件事：食物的安全，不只在店家，也在我們帶回家之後的每個決定。放多久、怎麼放、什麼時候吃、怎麼加熱，這些看起來很小的選擇，會一點一點累積成最後的結果。

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