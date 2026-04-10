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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

動物保護用藥登錄進度不佳 防檢署食藥署不排除主動加快

2026/04/10 14:32

政府2024年公告「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」以解決獸醫師因缺動物用藥之問題。示意圖。（圖取自freeoik）

政府2024年公告「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」以解決獸醫師因缺動物用藥之問題。示意圖。（圖取自freeoik）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為解決獸醫師因缺動物用藥，改用人藥施救的難題，政府2024年公告「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」（下稱新制），但已公告的701項可用人藥，僅144項被登錄為動物保護用藥。

因飼主跟獸醫擔心新制7月上路後恐無藥可用，農業部防檢署今（10日）下午召開新制修正草案會議，農業部常務次長杜文珍會前表示，為維護動物醫療權跟生命權，讓獸醫師取得最大用藥，不排除由行政機關主動協助整個藥品登錄與公告，讓保護藥品有更快進展。防檢署進一步說明，將由官方直接公告，免登錄就讓藥商可直接賣藥給獸醫。

杜文珍表示，新制在2年前公告，預計今（2026）年7月正式上路，但在辦法上路之前，也發現有措施進度不如預期，如動物保護用藥的申請進度，原先公告品項清單有701項，其中僅144項取得登錄成動物保護用藥，即便行政程序簡化、投入人力協助，仍不如預期，行政單位包含農業部防檢署、衛福部食藥署等，這幾天都有積極討論。

杜文珍解釋，與其等待藥商來申請動物保護用藥，或許由行政機關主動協助，包含主動審查、核定等，減少藥商行政負擔，讓整個保護藥品登錄有更快進展。

至於已有獸醫師發現，7月上路之前，已有藥商收到警告，不能出藥給獸醫院？對此，杜文珍說，今日防檢署開會就是希望取得共識，因不論是7月如期實施，或是辦法上路需要延後等，最大前提必須讓動物醫院仍可依照現況取得藥品。

防檢署今下午2點開會，直接說明，有關動物保護用藥的登錄，將直接採官方公告方式，將701項藥品公告為動物保護用藥，藥商可以免登錄，就能直接將藥品販售給獸醫師，盼此主動公告制可以取得會議共識，造福寵物福祉。

此事爭端，在於多年來獸醫鑑於寵物用藥品的缺乏，改採人類用的處方藥物替代，但藥事法並未放寬人藥用於寵物醫療，10多年前政府經協商，改在動保法中放寬獸醫得在缺藥情況下採用人藥，但獸醫採買人藥仍處灰色地帶，2年前新增人用藥品用於犬貓等動物新制，緩衝到今年7月上路，卻因公告701項人藥用於犬貓動物的品項中，僅144項完成動物保護藥品登錄，連醫用氣瓶都無登錄，延伸出獸醫在新制下，需開處方給飼主，飼主再去藥局領藥，才能回頭給毛孩治病，遭到飼主及獸醫齊聲反對，連野保團體日前也認為新制會延誤無主的野生動物救傷。

但藥師公會則強調，人藥管制有其必要，須避免藥品藉由獸醫管道外流，影響人藥備存甚至延伸原料被拿去製作違禁品等疑慮，主張獸醫應該同人醫一樣，只能開處方，由統一藥師進行調劑，而藥師則需上6小時動物用藥相關課程，才可販售動物用藥。

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