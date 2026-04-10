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動物用人藥不喊卡 衛福部6點聲明：支持續用701項、嚴控流向與抗藥性

2026/04/10 13:47

動物用人藥爭議，衛福部臉書發表6點聲明。（取自衛福部臉書）

動物用人藥爭議，衛福部臉書發表6點聲明。（取自衛福部臉書）

〔記者羅碧／台北報導〕動物用人藥爭議延燒，衛福部在農業部防檢署會議前，對外提出6點聲明定調，強調現行701項人用藥品將持續供動物使用，同時強化流向管理與用藥安全，避免抗藥性風險。

衛福部次長林靜儀表示，獸醫用藥主管機關為農業部，動物用藥主責在防檢署，食藥署則負責人用藥管理。衛福部立場是在尊重動物用藥需求及飼主與動物生命權前提下，協助制度運作，並依6點聲明配合農業部推動相關規範。

林靜儀指出，現行確有動物使用人用藥的實務需求，衛福部在第3點聲明中已表達，支持現有701項人用藥品持續供動物使用，但相關品項與制度設計，仍由農業部統籌規劃。她也強調，細節仍待會議討論，衛福部此次對外說明，主要是針對外界關注先行提出立場。

食藥署長姜至剛表示，人用抗生素若用於動物，須從「One Health」整體健康角度審視，涉及人與動物共同的抗藥性問題。他指出，抗藥性管理需避免濫用藥物，否則恐產生超級細菌，影響未來人類治療。

姜至剛表示，相關議題須由食藥署與農業部防檢署共同協作，並強化藥品流向監督，由防檢署掌握動物端使用情形，食藥署監看人用藥流向，透過雙向管理確保用藥安全。他也指出，目前約701項人用藥本就持續供應於動物醫療使用，政策上將採務實態度協助制度運作。

衛福部6點聲明包括：1.秉持尊重生命原則作為政策核心；2.支持完善動物保護用藥制度，由農業部防檢署統籌規劃，衛福體系全力協作；3.支持現有701項人用藥品持續供動物使用；4.協助動保用藥及醫用氣體之提供與管理規劃；5.強化人用藥流向管理與用藥安全，避免濫用並降低抗藥性風險，並確保不影響病人醫療需求；6.透過跨部門合作促進制度發展，達成共榮共好目標。

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