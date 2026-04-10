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健康網》疝氣常見於男性 泌尿醫解析5風險：攝護腺肥大入列
〔健康頻道／綜合報導〕泌尿科也會開疝氣？台中榮總泌尿醫學部主治醫師邱俊凱在臉書粉專「MysterUro 泌尿科 邱俊凱醫師」表示，答案是「可以的。」只要是受過外科完整訓練的醫師，理論上都能處理疝氣。不過臨床上，主要還是以一般外科與泌尿外科醫師為主。
什麼是疝氣？邱俊凱表示，可以把腹部想成一個房間。我們的腹壁就像一堵牆，把腸子等內臟好好關在裡面。如果：
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• 年紀增加，肌肉變弱。
• 長期便秘、用力解便。
• 排尿困難、攝護腺肥大長期用力。
• 長期咳嗽。
• 常搬重物。
腹壓長期過大，這面牆就可能「破一個洞」。腸子就會從洞口鼓出來；這就是疝氣。
為什麼男生比較多？邱俊凱表示，因為男生的睪丸在胎兒時期，是從腹腔一路下降到陰囊。這條通道本來就是一個「天然弱點」。因此腹股溝疝氣特別常見於男性。
疝氣會自己好嗎？邱俊凱提醒「不會」。牆破了一個洞，不會自己關起來。通常只會隨時間慢慢變大。
一定要開刀嗎？如果要「真正解決」，一定要手術；但「是不是現在就要開刀」，不一定。手術的原理很單純：
1. 把跑出來的疝氣囊推回腹腔。
2. 把破洞補起來。
3. 用人工網膜覆蓋加強。
等身體與人工網膜長在一起，形成新的強化腹壁，才算真正修補完成。目前手術方式包括：
• 傳統腹股溝切口手術。
• 腹腔鏡微創手術。
• 達文西機械手臂手術。
可不可以暫時不開刀？邱俊凱回應，「可以。」有些人想等工作告一段落、家裡安排好再手術。那可以做這些「暫時控制」方式：
• 改善便秘，讓排便順暢。
• 用攝護腺藥物改善排尿用力。
• 避免搬重物。
• 使用疝氣束腹帶。
邱俊凱提醒，這些都只是「延後」，不是「治療」；如果你的疝氣鼓出來推不回去；開始變痛，甚至發燒、噁心嘔吐，這可能是腸子卡死在疝氣囊裡。拖太久可能會造成腸壞死。這是急症，一定要立刻就醫。
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