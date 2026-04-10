健康網》狂擦美白品還是黑嚕嚕 食藥署揭少做1事是關鍵

食藥署提醒，膚色深淺主要受遺傳與後天因素影響，市面上訴求讓肌膚白皙的化粧品，大多是透過抑制黑色素形成或促進角質代謝等來淡化色素斑點；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人普遍追求白皙肌膚，市面上標榜「美白」、「亮白」的產品總讓人心動。但要了解美白的祕密，首先得從膚色形成的原理說起。食藥署提醒，膚色深淺主要受基因遺傳與後天因素影響。當肌膚受到紫外線、荷爾蒙、藥物或受傷發炎等刺激時，位於表皮與真皮交界處的黑色素細胞便會分泌黑色素來保護肌膚，這正是導致膚色變深或產生斑點的主要原因。因此，膚色的改變並非單純清潔或保養不足，而是肌膚的自然生理反應。

「立即美白」是真的嗎？

市面上訴求讓肌膚白皙的化粧品，其原理多是透過抑制黑色素形成、還原已生成的黑色素，或促進角質代謝來淡化色素斑點。然而，肌膚的代謝週期約為28天，讓肌膚變得白皙的保養需要時間累積，無法一蹴可幾。坊間若有宣稱使用後「立即顯白」的產品，往往是添加了二氧化鈦等白色粉末成分造成的暫時性視覺效果，洗卸後便會恢復原狀，消費者應了解這並非真正的膚色改善。

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美白產品的效果與使用注意事項

1.化粧品的作用範圍：讓肌膚白皙的化粧品僅作用於肌膚表層，對於深層的胎記、顴骨斑或老化引起的脂漏性角化症（老人斑）並無效果，也無法改變天生的基因膚色。

2.化粧品美白宣稱之法規規範：依據我國「化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則」，化粧品可宣稱「美白」、「亮白」、「白皙」、「淨白」等用語，但若訴求具有抑制黑色素或防止色斑形成等功能，業者須提出客觀且公正試驗數據佐證。

3.使用產品前，先做好肌膚安全測試：此外，對於坊間流傳的各種速效偏方，不宜任意嘗試；若肌膚處於發炎狀態或曾經過敏，使用新產品前務必先進行皮膚過敏性測試，確認無紅腫反應再使用，以確保肌膚安全。

真正有效的關鍵：防曬！

最後，想要維持肌膚白皙，「防曬」絕對是不可或缺的基本功。若只使用讓肌膚白皙產品卻忽略防曬，使肌膚持續暴露在陽光下而刺激黑色素生成，所有的保養努力都可能付諸流水。建議消費者在選購時，除了不被誇大宣稱吸引外，如想獲得正確的化粧品安全選購資訊，可加入「TFDA化粧品安全使用」Facebook粉絲團。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1073期

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