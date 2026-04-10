白沙屯媽祖進香》慎防熱衰竭、中暑 戶外活動須補水與鹽

白沙屯媽祖2025年進香，台中信眾在港埠路跪地鑽轎腳。（資料照，記者張軒哲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕白沙屯媽祖年度進香將登場，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖將於12日深夜起駕，徒步前往雲林北港朝天宮，報名隨香人數已突破46萬人。天氣轉為炎熱，過去不少信眾於隨香期間發生中暑、熱衰竭等意外，健保署說明熱衰竭與中暑的症狀與救援措施。

健保署表示，「熱衰竭」是指在熱的環境下過久，持續的流汗，且未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服；中暑，則指在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，有危及生命的狀況。

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熱衰竭的症狀，主要有兩種狀況，一種是水分的大量流失，病患會覺得非常口渴；或一時飲用過量的水，而忽略「鈉」離子的補充。體溫大多是正常，或者稍微上升一些；病患會有頭痛、疲倦、無力、躁動不安、定向力變差、噁心、嘔吐、蒼白、肌肉痙攣等現象。

另方面，中暑的症狀，起初身體會覺得熱、皮膚乾躁發紅、心跳過快、呼吸過快、低血壓；情況繼續惡化時會發生熱的調節機能失效，身體體溫上升很高，無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙，多個器官衰竭、神智混亂、定向力變差、以及昏迷、抽筋。

中暑與熱衰竭，兩者發生原因接近，長時間處在水分容易蒸發、流失的空間或狀態下，再加上沒有適時的補充適量水分以及鹽分；或者高溫溼熱，身體的熱量無法順利排出。

中暑者可能發生脫水、急性腎衰竭、心律不整、橫紋肌溶解症、肝臟損傷、休克、抽筋、昏迷，甚至死亡等狀況。

預防方式

1.高危險群如兒童、老人、慢性疾病者、正服藥治療者、高溫或密閉空間業從事者等，應適時給予適量的水分與鹽分。

2.在濕熱的環境或從事過於劇烈的活動，應適時補充水分與鹽分，以及適當的休息及散熱的機會。

3.工人、軍人、以及長跑者，也需適時補充水分與鹽分。

4.避免穿著會妨礙熱量散出的衣物。

5.服用藥物、飲酒、肥胖的人都應注意，隨時補充水分與鹽分。

自我照護方法

1.在悶熱空間活動，或運動過量，應定時及不定時補充水分與鹽分，尤其是口渴時，即使正在進行運動或勞動，也應考慮立即停止。

2.移動病患到陰涼的地方，除去身上過多的、有束縛的衣物，給予溫水擦拭或以風扇冷卻。

3.病患若清醒，可以給予少許清涼的飲料。

4.若懷疑有熱衰竭或中暑，應立即打119電話求救、送醫。

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