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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道黏液層阻細菌的隱形盔甲 最怕這類食物

2026/04/10 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

我們的腸道每天都和數以兆計的細菌相處，為什麼大多數情況下不會被細菌入侵？答案之一就是腸道表面覆蓋的一層「黏液屏障」。它像是一層盔甲，既能阻擋細菌直接貼附腸壁，又能提供適量養分讓腸道菌群共生。但這層盔甲是怎麼被維持的？當它出現缺陷時，為什麼會引發腸道發炎？

研究團隊聚焦在一個關鍵的黏液修飾酶─ST6GALNAC1（ST6）。這是一種專門在腸道杯狀細胞中表現的唾液酸轉移酶，負責在黏液糖鏈末端加上「唾液酸」。研究人員分析了 IBD病人中ST6基因突變的情況，並建立了帶有患者突變的小鼠模型，進一步用生化分析與蛋白質組學方法，探討這個突變如何影響黏液屏障。研究發現: ST6 是維持黏液完整性的關鍵因子。當黏液糖鏈末端缺乏唾液酸修飾時，黏液蛋白的結構容易變得脆弱。這種缺陷會讓腸道細菌的蛋白酶更容易分解黏液，使得保護層破損。結果就是：腸道屏障崩壞 → 菌群失衡（dysbiosis） → 容易引發腸道炎症，並導致先天性 IBD。在小鼠模型中，研究團隊發現補充「唾液酸化的黏液」或使用 Foxo3 抑制劑，可以部分恢復屏障功能並改善腸道發炎。這項研究不僅揭示了黏液屏障的「化學密碼」，也說明了某些 IBD 患者為何會因基因突變而先天性缺陷。更重要的是，它提供了潛在的新療法：透過 補充黏液修飾分子 或 調控相關訊號路徑，來強化腸道防線。

對我們日常生活來說，這提醒了我們：腸道黏液層不是靜態的，它需要持續維護。飲食中的纖維與發酵產物（如短鏈脂肪酸）能促進杯狀細胞分泌黏液，幫助屏障維持；反之，高脂高糖飲食或慢性發炎，可能削弱這層天然盔甲。保持腸道環境健康，就是在幫自己加強防護。從這篇研究開始，科學家更清楚地看到 「糖鏈修飾 → 黏液結構 → 腸道菌平衡 → IBD 發病」 的連鎖關係。未來治療 IBD 的策略，不僅僅是抑制發炎，還可能包含「補強黏液盔甲」，例如設計能提升唾液酸化的藥物，或直接補充特殊黏液分子，來真正從源頭鞏固腸道屏障。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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