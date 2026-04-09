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中醫砸3.75億替護理加薪 護理公會：應達最低工資1.5倍

2026/04/09 18:00

中醫師公會全聯會宣佈，中醫門診總額將投入約3.75億元專款，優先用於改善護理人員薪資福利；護理師護士公會全聯會表達肯定。（圖擷取自shutterstock）

中醫師公會全聯會宣佈，中醫門診總額將投入約3.75億元專款，優先用於改善護理人員薪資福利；護理師護士公會全聯會表達肯定。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕為改善護理人力不足與薪資待遇，中華民國中醫師公會全國聯合會宣布，將於115年度推出「全民健康保險提升中醫護理人員照護品質獎勵方案」，在中醫門診總額中投入約3.75億元專款，優先用於提升護理人員薪資與福利。中華民國護理師護士公會全國聯合會對此表達肯定，但也直言，現行起薪設計誘因仍不足，建議應達最低工資1.5倍，約4.2萬元，才具吸引力。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示，目前全台約6000多家中醫診所中，僅約2000多家聘有護理師，仍有約4000家未設護理人力，部分護理相關工作須由醫師自行處理。此次透過健保專款挹注，盼鼓勵院所增聘護理師並調升薪資，提升整體照護品質。依規劃，新進人員起薪不低於3萬3300元；在職護理人員若月薪已達4萬5000元，則至少調升1級勞保投保級距，實際加薪約1500至2000元。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，此舉有助於鼓勵中醫診所聘用專業護理人員，對改善職場環境與擴大就業機會具正面意義。不過，她直言，目前規劃的3萬多元起薪「誘因有限」，難以吸引護理人力投入，建議應以最低工資1.5倍作為基準，約4.2萬元，才能有效提升吸引力並留住人才。

她進一步說明，目前中醫診所並未強制設置護理人員，此次方案同時訂定增聘目標，盼提升聘用護理師的診所比例，預計增加約1%診所聘用護理師，有助於提升照護品質，也讓護理人員有更多職涯選擇。

在專業培訓方面，陳麗琴指出，中醫護理屬專業領域，護理人員須接受7至9學分的中醫護理相關課程訓練，部分學校已提供選修課程，未修習者亦可於畢業後透過學分班補足，與血液透析或醫美護理等專科訓練模式類似。

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