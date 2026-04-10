健康網》以為喝咖啡在提神 專家揭讓「它」流失越喝越累

營養師羅晞蕾提醒，天天喝咖啡若出現疲累、睡不好、肩頸緊繃或情緒容易煩躁等狀況，問題可能不是你的狀態差，而是礦物質鎂流失所致；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人習慣每天喝咖啡，希望達到提神目的，卻覺得越喝越累？營養師羅晞蕾提醒，若長期出現疲累、睡不好、肩頸緊繃或情緒容易煩躁等狀況，問題可能不是你的狀態差，而是體內「鎂」攝取不足。至於缺乏原因，除了外食比例高、壓力大之外，日常咖啡攝取過多，也可能造成鎂流失，導致越喝越疲累。

身體缺鎂4警訊

羅晞蕾於臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光」發文與影音指出，鎂是身體重要的礦物質之一，可參與能量代謝、幫助神經放鬆與肌肉功能。每天一杯咖啡提神，其實是很多人的日常，但若發現經常出現以下4種情況，可能未必是壓力太大造成，而是鎂攝取不夠：

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•很容易疲累。

•晚上躺著卻睡不好。

•肩頸很緊。

•一點小事就容易煩躁。

飲食補鎂3來源

羅晞蕾指出，現代生活中，常見容易造成鎂流失、消耗更快的因素，包括：外食比例高、壓力大、咖啡攝取多等；她並強調，想補充鎂不一定要從保健品開始，日常飲食中，建議可以多攝取以下3種食物幫助補充：

●深綠色蔬菜。

●原味堅果與種子。

●豆類與全穀類。

此外，羅晞蕾也曾於臉書粉專發文提醒，若常常明明很累，卻怎麼都睡不著；好不容易睡著，半夜又醒來，別以為只是壓力太大或失眠體質，飲食也可能是罪魁禍首。尤其不只咖啡，紅茶、抹茶、可可、可樂裡都有咖啡因，咖啡因代謝一般需要2-4小時，有些人甚至需要8-10小時。它會阻斷讓你想睡的「腺苷」， 讓大腦保持清醒，自然更難入睡。因此，有睡眠問題者，日常攝取咖啡因也要多注意。

羅晞蕾提醒，身體疲累、情緒煩躁有時不是抗壓性差，而是缺少必要的「材料」，讀懂身體的求救訊號、吃對食物，才不會讓疲憊情緒差。

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