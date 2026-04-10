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健康網》食品中毒頻傳 醫談8項食安隱憂：生蛋防沙門氏菌

2026/04/10 14:15

健康網》食品中毒頻傳 醫談8項食安隱憂：生蛋防沙門氏菌

近期各地傳出食品中毒案例；婦產科醫師呂彥鋒舉出生活中常見、卻很容易被忽略的食安隱患。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日各地食安事件頻傳，包含高雄正義市場的春捲食品中毒案影響近2百人；以及新北有連鎖便當店同樣影響上百人。

婦產科醫師呂彥鋒在臉書粉專「婦產科裡的說書人 新光醫院 呂彥鋒醫師」表示，食安風險，往往不是單一環節出錯，而是從備料、烹調、保存到販售，每一個細節都可能出問題。像是廚師手上若有傷口，可能造成金黃色葡萄球菌污染；展示櫃若遭鼠類或環境污染，也可能讓原本看起來正常的食物，瞬間變成潛藏危機。

呂彥鋒舉出生活中常見、卻很容易被忽略的食安隱患：

• 蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）：常見於保存不當的炒飯、濃湯、奶粉及麥片。它產生的毒素具有耐熱性，就算加熱過，也不代表一定安全；常引起急性腸胃炎、嘔吐與腹瀉。

• 沙門氏菌（Salmonella）：常見症狀包括發燒、腹痛、噁心、嘔吐。受污染的肉類、乳製品，還有含生蛋成分的甜點，像是卡士達、慕斯、舒芙蕾、提拉米蘇、月見冰等，都是高風險來源。

• 肉毒桿菌（Clostridium botulinum）：一歲以下幼童應避免食用蜂蜜，因為蜂蜜是嬰兒肉毒桿菌中毒的常見感染來源之一。此外，密封不當的罐頭食品也可能產生毒素，嚴重時甚至可能導致全身麻痺與呼吸衰竭。

• 邦克列酸（Bongkrekic acid）：若椰漿、木耳、澱粉製品保存不當，可能因唐菖蒲伯克氏菌滋生而產生毒素。先前的寶林茶室事件，就是令人印象深刻的案例。

• 組織胺：魚類營養豐富，但若脫離冷鏈太久，魚肉腐敗後可能產生大量組織胺。而且這類毒素不是加熱就能破壞，食用後可能造成蕁麻疹、劇烈搔癢、頭痛、腹瀉等反應。

• 腸炎弧菌、諾羅病毒、A型肝炎：多與受污染的生蠔，或生食、半熟的血蛤、紅蟳等泥灘生物有關。這些食材常見於自助餐或高檔料理，成人應斟酌食用，幼兒則建議盡量避免。

• 重金屬（如鉛、鎘、砷）：常見於部分海苔或米製品。孩童因體重較輕、吸收率較高，代謝系統又尚未成熟，若長期累積，可能影響神經、腎臟與大腦發育。

• 河豚毒素：有些香魚片其實是由鯖河豚製成。若加工過程中揀選失誤，混入有毒品種，就可能誤入食品鏈。每逢年節，這類誤食事件都偶有新聞傳出，真的不能大意。

健康網》食品中毒頻傳 醫談8項食安隱憂：生蛋防沙門氏菌

近日各地食安事件頻傳。婦產科醫師呂彥鋒表示，含生蛋成分的甜點，是沙門氏菌高風險來源。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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