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健康網》髮質崩壞、狂掉髮不是老 醫揭4元凶：這習慣一早就在傷髮

2026/04/09 17:11

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，出現頭髮變細變脆可能與日常生活中的4種壞習慣有關，提醒不僅生活習慣要改，營養也要補足，才能從根本改善髮質；情境照。（圖取自shutterstock）

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，出現頭髮變細變脆可能與日常生活中的4種壞習慣有關，提醒不僅生活習慣要改，營養也要補足，才能從根本改善髮質；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人還不到40歲，就發現頭髮變細、容易斷裂，甚至掉髮變明顯。DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，出現這些情況不一定是老化，反而可能與日常生活中的4種壞習慣有關，如起床就梳髮、熱風猛吹頭髮等均屬之，提醒不僅生活習慣要改，營養也要補足，才能從根本改善髮質。

4大壞習慣傷髮質

柯博桓於臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，頭髮變細、容易斷裂不只是老化問題，背後可能與你每天都在做的壞習慣相關。如果繼續忽視，不僅髮質救不回來，還可能讓你掉髮越來越嚴重。此外，他並列出以下4大NG習慣，提醒日常生活應多注意，有助改善髮質：

早上起床不按摩直接梳：頭髮在睡覺時，因摩擦會讓毛鱗片打開，起床後強行梳頭，等於直接撕裂髮絲。建議起床後先用手輕輕整理頭髮，再用寬齒梳從髮尾往上梳。

洗完頭用熱風猛吹：高溫會破壞頭髮的蛋白質結構，讓髮絲越來越脆弱。正確做法是先用毛巾輕壓吸水，再用中低溫距離20公分慢慢吹乾。

過度清潔洗太頻繁＋清潔力太強：這種做法會把頭皮的天然皮脂也一起洗掉，導致頭皮乾燥、毛囊變脆弱，反而讓掉髮加重。

長期綁緊馬尾或辮子：髮根長期受到拉力，會慢慢損傷毛囊結構，長期下來，連帶造成髮根區域的頭髮都會越來越稀疏，稱為「牽引性禿髮」，若情況嚴重也可能成為永久性。

柯博桓提醒，上述4大壞習慣中越多項，頭髮狀況就越需要認真對待。此外，記得不僅生活習慣要改，營養也要補足，才能從根本改善髮質。

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