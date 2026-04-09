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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

6旬男無攝護腺肥大症狀 靠免費普篩找出2期癌切除

2026/04/09 15:00

衛福部台南醫院泌尿科醫師劉佳旻建議，50歲以上男性都可到該院做免費的攝護腺抽血普篩。（記者王俊忠攝）

衛福部台南醫院泌尿科醫師劉佳旻建議，50歲以上男性都可到該院做免費的攝護腺抽血普篩。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名60多歲男子平時不覺得泌尿系統有何症狀，去年10月得知衛福部台南醫院有針對50歲以上男性做攝護腺癌免費普篩，抽血發現PSA（特異抗原指數）逾10以上偏高，醫師為他做切片取樣、確認是屬早期的2期攝護腺癌，幸尚無癌細胞轉移情形。他接受自費的機械手臂切除癌瘤手術，持續回診追蹤並維持良好的飲食、生活習慣。

台南醫院泌尿科醫師劉佳旻指出，攝護腺相關疾病是中高齡男性常見的健康問題，50歲以上男性約3、4成會受到攝護腺肥大症狀影響，良性攝護腺肥大常有頻尿、夜尿、尿流變細、排尿困難等症狀，嚴重時甚至影響睡眠、工作與生活；而攝護腺癌則需透過完整評估與適當治療，爭取更好的控制效果與預後。

上述60多歲男子攝護腺略肥大（約40C.C.），平日沒什麼不適症狀，他卻經由免費篩檢、早期發現癌病，為自己爭取延長生命的機會。

劉佳旻表示，台南醫院攝護腺中心，目前已整合從門診評估、影像檢查、風險分層到手術治療及術後追蹤等流程，讓患者能在同一體系內接受連續且完整的醫療照護。

隨著治療觀念與醫療科技進步，處理攝護腺肥大不再只有長期用藥或傳統手術兩選項。台南醫院提供多元治療方式，包括可自費的攝護腺雷射手術、拉提術，及近年備受關注的水蒸氣消融術，可依患者年齡、症狀程度、攝護腺大小、生活需求及整體健康狀況，量身規劃適合的治療方案。

在攝護腺癌根除手術方面，劉佳旻說，部南醫引進雨果機械手臂系統，這術式具備高解析視野、操作角度靈活、動作精細穩定等優勢，可協助醫師在狹小骨盆腔內做更細緻的腫瘤切除與組織保留。相較傳統開放手術，機械手臂優點多，有助於患者恢復。對攝護腺癌患者而言，不只是切除腫瘤，更重要是在安全前提下，儘可能兼顧術後排尿功能、生活品質與整體恢復。

劉佳旻與泌尿科主任謝嘉興都說，男性保養攝護腺平時要多喝水（1天2千CC以上）、勿長時間憋尿、少吃油膩、紅肉與西化食物、平日可多補充花椰菜、茄紅素等富含花青素的蔬果，並保持規律運動與作息。

衛福部台南醫院成立攝護腺中心，成為男性專屬的攝護腺守護站，從篩檢、診斷到治療可一條龍式完整服務。（台南醫院提供）

衛福部台南醫院成立攝護腺中心，成為男性專屬的攝護腺守護站，從篩檢、診斷到治療可一條龍式完整服務。（台南醫院提供）

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