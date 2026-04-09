自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

吃完就脹到坐不住 天天罰站！醫揭腸道失衡作祟

2026/04/09 14:35

1名女子吃完飯就腹脹，胃鏡查不出原因，原來是腸道菌相失衡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

1名女子吃完飯就腹脹，胃鏡查不出原因，原來是腸道菌相失衡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕54歲李小姐多年來飽受嚴重脹氣困擾，每次用餐後不久腹部就迅速鼓脹，只要一坐下，腹部受壓迫不適加劇，甚至被迫「餐後罰站」1至2小時，等脹氣緩解，才敢坐下；夜間也常因腹脹驚醒，需起身走動才能稍微舒緩，長期影響睡眠與生活品質。

李小姐為找出原因，反覆接受胃鏡檢查，有時1年，甚至做2次，但結果皆正常，讓她一度困惑又焦慮。直到接受進一步腸道功能評估，才逐漸釐清問題並改善症狀。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺表示，臨床上不少長期腹脹、消化不良的患者，腸胃鏡檢查並無異常，原因在於內視鏡主要檢查潰瘍、腫瘤等「結構性問題」，但多數不適其實來自「功能性失衡」，包括腸道菌相失衡、消化能力不足、腸黏膜屏障受損，或腸道免疫反應過度等。

他指出，當腸道菌相失衡時，食物在腸道內容易過度發酵，產生大量氣體，導致餐後腹脹加劇；若腸道屏障功能下降，免疫系統長期處於警戒狀態，也會進一步影響消化與吸收功能，形成惡性循環。

在醫師與營養師團隊評估下，李小姐開始進行為期3個月的腸道健康管理，內容包含調整腸道菌相、修復腸黏膜、補充消化酵素，並搭配飲食調整，減少容易引發脹氣的食物如麩質與乳製品，同時提高原型食物攝取比例。

經過一段時間調整後，她的症狀明顯改善，脹氣情形減少約7至8成，餐後已可正常坐下，夜間也較少被脹醒，睡眠品質明顯提升。後續追蹤顯示，其腸道免疫指標逐漸回到正常範圍，腸道環境亦趨於穩定。

顏佐樺指出，腸道被視為人體「第二個大腦」，不僅負責消化吸收，腸道菌相也會影響免疫調節及神經傳導物質生成，與情緒與睡眠息息相關。現代人飲食精緻、壓力大且作息不規律，腸道失衡問題日益常見。

他建議，日常可從增加膳食纖維與原型食物、減少精製糖與加工食品、維持規律運動與充足睡眠著手，並留意長期腹脹或消化不良等警訊，若症狀持續，應及早尋求專業評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中