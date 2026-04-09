自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》想更持久GG塗牙膏 醫警：不少人試完紅腫發癢恐潰爛

2026/04/09 20:15

恆昕泌尿科醫師陳鈺昕表示，牙膏或薄荷油常添加氟化物等化學成分，加上龜頭皮膚敏感脆弱，接觸可能造成刺激，導致局部過敏、搔癢或紅腫，嚴重可能引發龜頭皮膚潰爛；情境照。（圖取自freepik）

恆昕泌尿科醫師陳鈺昕表示，牙膏或薄荷油常添加氟化物等化學成分，加上龜頭皮膚敏感脆弱，接觸可能造成刺激，導致局部過敏、搔癢或紅腫，嚴重可能引發龜頭皮膚潰爛；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期網路流傳一種「持久密技」，聲稱男性在私密部位GG上塗抹牙膏或薄荷油，持久度就能從3分鐘延長至30分鐘。不少人抱持試試看的心態，卻出現不適，甚至就醫求助。恆昕泌尿科醫師陳鈺昕表示，牙膏或薄荷油常添加氟化物等化學成分，加上龜頭皮膚敏感脆弱，接觸可能造成刺激，導致局部過敏、搔癢或紅腫，嚴重可能引發過敏性皮膚炎、龜頭皮膚潰爛，提醒千萬別輕易嘗試。

塗牙膏或薄荷油能治早洩嗎？陳鈺昕於臉書粉專「恆昕泌尿科診所」發文指出，牙膏裡的主要成分有研磨劑（清除污垢與色素）、表面活性劑、香料等；此外，還會加入氟化物、薄荷等化學成分，由於龜頭皮膚非常敏感脆弱，牙膏裡的化學物質會刺激龜頭，導致局部過敏、搔癢或紅腫，嚴重甚至可能還會引起過敏性皮膚炎、讓龜頭皮膚潰爛。

早洩不持久4原因

與其尋求偏方治療，陳鈺昕說明，不如先了解造成早洩的主要原因，包括：

血清素失衡：大腦血清素的主要功能是抑制射精和穩定情緒，當神經突觸間隙血清素濃度不足時，大腦對射精的控制力下降，便會提早射精。至於血清素不足的原因，通常是生理、心理與生活型態下交織的結果，主要由於色胺酸攝取不足、長期壓力與焦慮、睡眠不足、缺乏日照等造成。

荷爾蒙問題：甲狀腺功能亢進者，會引發交感神經過度興奮，導致性反應增加、縮短射精反射時間；睪固酮分泌不足，則會導致性慾降低、性興奮感異常，影響射精控制能力。

慢性疾病與發炎：攝護腺炎、尿道炎會使神經敏感度增加，容易提早射精。糖尿病或高血壓則會損傷末梢神經與血管，影響神經傳導功能，容易出現勃起功能障礙。

心理因素影響：生活負擔或工作壓力、擔心表現不佳過度焦慮、過往不良性經驗、伴侶之間關係等，都是潛在的心理成因。

陳鈺昕表示，國際性醫學會（ISSM）對早洩的定義是：性行為插入後1-3分鐘內就射精，臨床上又分成先天性（<1分鐘）、後天性（<3分鐘）早洩。偶爾出現過早射精，其實並不代表早洩，若持續6個月出現插入後小於1分鐘或1-3分鐘內射精，建議立刻到泌尿科就診。

4招改善持久度

陳鈺昕進一步說明，目前以後天性早洩情況最為常見，多數患者原本表現正常，後續因生理疾病或心理壓力而開始出現異常。建議先尋求泌尿科醫師協助，找出病因並結合下列4種方式改善：

藥物治療：遵照醫囑以口服藥物提高腦內血清素濃度，或利用外用噴劑或凝膠，降低龜頭敏感度。

行為訓練：訓練下半身肌肉來重建身體感知控制力，像是凱格爾運動、動-停法 （Stop-Start technique）、擠壓法等，加強大腦對射精的控制。

心理諮商：若是由心理因素引起的早洩，請遵循性諮詢師或心理醫師的引導，排除導致早洩的原因。

其他輔助：針對「慢性攝護腺發炎」或「藥物反應不佳」者，可採用低能量體外震波療法來舒緩、放鬆緊繃的骨盆底肌肉，進一步提高射精控制力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中