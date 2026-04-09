健康網》想更持久GG塗牙膏 醫警：不少人試完紅腫發癢恐潰爛

恆昕泌尿科醫師陳鈺昕表示，牙膏或薄荷油常添加氟化物等化學成分，加上龜頭皮膚敏感脆弱，接觸可能造成刺激，導致局部過敏、搔癢或紅腫，嚴重可能引發龜頭皮膚潰爛；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期網路流傳一種「持久密技」，聲稱男性在私密部位GG上塗抹牙膏或薄荷油，持久度就能從3分鐘延長至30分鐘。不少人抱持試試看的心態，卻出現不適，甚至就醫求助。恆昕泌尿科醫師陳鈺昕表示，牙膏或薄荷油常添加氟化物等化學成分，加上龜頭皮膚敏感脆弱，接觸可能造成刺激，導致局部過敏、搔癢或紅腫，嚴重可能引發過敏性皮膚炎、龜頭皮膚潰爛，提醒千萬別輕易嘗試。

塗牙膏或薄荷油能治早洩嗎？陳鈺昕於臉書粉專「恆昕泌尿科診所」發文指出，牙膏裡的主要成分有研磨劑（清除污垢與色素）、表面活性劑、香料等；此外，還會加入氟化物、薄荷等化學成分，由於龜頭皮膚非常敏感脆弱，牙膏裡的化學物質會刺激龜頭，導致局部過敏、搔癢或紅腫，嚴重甚至可能還會引起過敏性皮膚炎、讓龜頭皮膚潰爛。

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早洩不持久4原因

與其尋求偏方治療，陳鈺昕說明，不如先了解造成早洩的主要原因，包括：

●血清素失衡：大腦血清素的主要功能是抑制射精和穩定情緒，當神經突觸間隙血清素濃度不足時，大腦對射精的控制力下降，便會提早射精。至於血清素不足的原因，通常是生理、心理與生活型態下交織的結果，主要由於色胺酸攝取不足、長期壓力與焦慮、睡眠不足、缺乏日照等造成。

●荷爾蒙問題：甲狀腺功能亢進者，會引發交感神經過度興奮，導致性反應增加、縮短射精反射時間；睪固酮分泌不足，則會導致性慾降低、性興奮感異常，影響射精控制能力。

●慢性疾病與發炎：攝護腺炎、尿道炎會使神經敏感度增加，容易提早射精。糖尿病或高血壓則會損傷末梢神經與血管，影響神經傳導功能，容易出現勃起功能障礙。

●心理因素影響：生活負擔或工作壓力、擔心表現不佳過度焦慮、過往不良性經驗、伴侶之間關係等，都是潛在的心理成因。

陳鈺昕表示，國際性醫學會（ISSM）對早洩的定義是：性行為插入後1-3分鐘內就射精，臨床上又分成先天性（<1分鐘）、後天性（<3分鐘）早洩。偶爾出現過早射精，其實並不代表早洩，若持續6個月出現插入後小於1分鐘或1-3分鐘內射精，建議立刻到泌尿科就診。

4招改善持久度

陳鈺昕進一步說明，目前以後天性早洩情況最為常見，多數患者原本表現正常，後續因生理疾病或心理壓力而開始出現異常。建議先尋求泌尿科醫師協助，找出病因並結合下列4種方式改善：

●藥物治療：遵照醫囑以口服藥物提高腦內血清素濃度，或利用外用噴劑或凝膠，降低龜頭敏感度。

●行為訓練：訓練下半身肌肉來重建身體感知控制力，像是凱格爾運動、動-停法 （Stop-Start technique）、擠壓法等，加強大腦對射精的控制。

●心理諮商：若是由心理因素引起的早洩，請遵循性諮詢師或心理醫師的引導，排除導致早洩的原因。

●其他輔助：針對「慢性攝護腺發炎」或「藥物反應不佳」者，可採用低能量體外震波療法來舒緩、放鬆緊繃的骨盆底肌肉，進一步提高射精控制力。

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