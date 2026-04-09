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中醫界爭取3.75億為護理師加薪 盼「放寬拔針資格」解人力荒

2026/04/09 14:12

中醫界爭取3.75億為護理師加薪 盼「放寬拔針資格」解人力荒

健保署已核定獎勵方案，專款專用調升中醫診所護理人員薪資。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕面對長期護理人力荒，中醫師公會全聯會表示，健保署已核定獎勵方案，於中醫門診總額投入3.75億元，將專款專用於調升中醫診所護理人員薪資。理事長蘇守毅強調，除了透過加薪留才，全聯會也正積極向衛福部爭取，擬放寬經過受訓認證的「非護理人員」執行拔針作業，以優化診所運作。

蘇守毅指出，全台6000家中醫診所中，高達三分之二（約4000家）目前並未聘有護理師。由於目前法令限制針灸後的「拔針」必須由醫護執行，這使得中醫師負擔繁重。他解釋，現代針灸器材已由易斷的鐵針進步為高韌性的「鋼針」，拔針程序已大幅簡化。未來若獲法規許可，經公會訓練並取得認證的人員即可協助拔針，醫師則專注於進針、診斷等核心醫療業務。

在薪資待遇方面，蘇守毅揭露，目前北區中醫診所護理師薪資約落於4至4.5萬元，南區則在4萬元左右。為落實這波3.75億元的加薪政策，全聯會建議新進人員起薪應從3萬3300元起跳，現職員工則應視年資與表現，至少調升一個勞保級距（約1500至2000元），確保加薪福利能回饋到第一線人員身上。他表示：「我們知道護理系畢業人數多，但真正留在臨床的有限，診所聘用相對困難，所以我們積極向衛福部爭取提升薪資。」

蘇守毅坦言，加薪是為了達成「護理師加薪、診所有才可用」的雙贏局面，「我們希望讓護理人員有感加薪，診所有護理人員可用。雖然中醫薪資再高也很難跟大型西醫醫院相比，但我們會持續努力，讓護理人力在醫療體系中各取所需。」

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