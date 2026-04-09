自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「小時肥胖」危險！醫揭真相：小時肥胖者 壽命僅45歲

2026/04/09 14:53

健康網》「小時肥胖」危險！醫揭真相：小時肥胖者 壽命僅45歲

「小時候胖，不是胖」大錯特錯！兒童腸胃科醫師洪華希警示，若不積極減重，長大不僅更胖，也造成多項疾病發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少長輩以為，幼童擁有胖胖的圓潤身材，才是健康；但研究強調，這是過時且危險的觀念。兒童腸胃科醫師洪華希在臉書專頁「肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科」表示，必須讓照顧孩子們的長輩知道：「小時候胖，不是胖；長大抽高就會瘦了。」是嚴重過時且危險的觀念。

洪華希表示，過去的研究明確顯示，兒童肥胖，55%會變成青少年肥胖，而青少年肥胖，80%會成為成年肥胖。也就是說，小時候胖，如果不做介入調整，長大有極高的機率還是胖。

洪華希表示，在兒科腸胃與體重管理門診的經驗中，我們看到肥胖對孩子人體的影響，絕對不只是「衣服買不到，體力不好」這麼簡單，它的破壞力是非常全面的。洪華希說明對各器官的可能傷害以及部分細節：

生長發育：例如青少年衝刺期身高增幅減少，骨齡過早癒合，性早熟比例較高等等。

身心發展：例如被霸凌跟憂鬱。

呼吸道：例如睡眠呼吸中止症。

心血管：例如高血壓、高血脂。

肝臟：例如脂肪肝炎。

代謝：例如糖尿病。

生殖系統：例如不孕症。

骨骼肌肉：例如關節疼痛變形。

這些狀況都是肥胖帶來的副作用，間接導致肥胖患者每年的醫療花費比健康體位的兒童高出許多。

然而，如此廣泛的影響還不是終點。洪華希直言，「2025年一篇新發表的研究結果，更是讓我頭皮發麻」他引用發表在《Obesity Facts》的論文，主題在研究兒童肥胖與最終壽命的關聯性。透過作者群的大量數學模型計算，會得到了幾個讓人心驚膽顫的結論。

1.假設一個孩子如果從4歲就極重度肥胖，且從未減重，預期壽命減少37年。

2.假設一個孩子12歲就變成極重度肥胖，且從未減重，預期壽命僅剩45歲。

簡單來說：越早胖 ＋ 胖得越嚴重 ＋ 從未控制體重 ＝ 多發性的肥胖共病症 ＋ 壽命大幅減少。

洪華希表示，其實早在成人的許多研究，就已經看出這個端倪。慢性肥胖導致糖尿病，幾年後開始洗腎，長期血管病變，某天突然就中風或是心肌梗塞，許多人到50到60歲就上天堂了。而兒童時期未控制的肥胖，只是把這整個悲傷的時程表，硬生生地往前拉快了幾十年。洪華希呼籲，與其大費周章找個長生不老藥，或是未來不斷因肥胖共病症跑醫院，不如從小開始過健康的生活模式，維持正常的體位來的實際。

最後，洪華希提醒：如果各位家長發現孩子的體位已經明顯超標（通常是學校體檢發現後轉介），千萬別再說「長大抽高就會瘦」了！現在有非常專業的兒童體重管理評估與介入方式，及早踩剎車，才能把孩子流失的健康與壽命，一點一滴贏回來喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中