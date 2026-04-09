健康網》「小時肥胖」危險！醫揭真相：小時肥胖者 壽命僅45歲

「小時候胖，不是胖」大錯特錯！兒童腸胃科醫師洪華希警示，若不積極減重，長大不僅更胖，也造成多項疾病發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕不少長輩以為，幼童擁有胖胖的圓潤身材，才是健康；但研究強調，這是過時且危險的觀念。兒童腸胃科醫師洪華希在臉書專頁「肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科」表示，必須讓照顧孩子們的長輩知道：「小時候胖，不是胖；長大抽高就會瘦了。」是嚴重過時且危險的觀念。

洪華希表示，過去的研究明確顯示，兒童肥胖，55%會變成青少年肥胖，而青少年肥胖，80%會成為成年肥胖。也就是說，小時候胖，如果不做介入調整，長大有極高的機率還是胖。

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洪華希表示，在兒科腸胃與體重管理門診的經驗中，我們看到肥胖對孩子人體的影響，絕對不只是「衣服買不到，體力不好」這麼簡單，它的破壞力是非常全面的。洪華希說明對各器官的可能傷害以及部分細節：

生長發育：例如青少年衝刺期身高增幅減少，骨齡過早癒合，性早熟比例較高等等。

身心發展：例如被霸凌跟憂鬱。

呼吸道：例如睡眠呼吸中止症。

心血管：例如高血壓、高血脂。

肝臟：例如脂肪肝炎。

代謝：例如糖尿病。

生殖系統：例如不孕症。

骨骼肌肉：例如關節疼痛變形。

這些狀況都是肥胖帶來的副作用，間接導致肥胖患者每年的醫療花費比健康體位的兒童高出許多。

然而，如此廣泛的影響還不是終點。洪華希直言，「2025年一篇新發表的研究結果，更是讓我頭皮發麻」他引用發表在《Obesity Facts》的論文，主題在研究兒童肥胖與最終壽命的關聯性。透過作者群的大量數學模型計算，會得到了幾個讓人心驚膽顫的結論。

1.假設一個孩子如果從4歲就極重度肥胖，且從未減重，預期壽命減少37年。

2.假設一個孩子12歲就變成極重度肥胖，且從未減重，預期壽命僅剩45歲。

簡單來說：越早胖 ＋ 胖得越嚴重 ＋ 從未控制體重 ＝ 多發性的肥胖共病症 ＋ 壽命大幅減少。

洪華希表示，其實早在成人的許多研究，就已經看出這個端倪。慢性肥胖導致糖尿病，幾年後開始洗腎，長期血管病變，某天突然就中風或是心肌梗塞，許多人到50到60歲就上天堂了。而兒童時期未控制的肥胖，只是把這整個悲傷的時程表，硬生生地往前拉快了幾十年。洪華希呼籲，與其大費周章找個長生不老藥，或是未來不斷因肥胖共病症跑醫院，不如從小開始過健康的生活模式，維持正常的體位來的實際。

最後，洪華希提醒：如果各位家長發現孩子的體位已經明顯超標（通常是學校體檢發現後轉介），千萬別再說「長大抽高就會瘦」了！現在有非常專業的兒童體重管理評估與介入方式，及早踩剎車，才能把孩子流失的健康與壽命，一點一滴贏回來喔！

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