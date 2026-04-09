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MIT隱形牙套供應風波擴大 業者控診所奪權拒收牙套 醫師反指不實

2026/04/09 13:55

歐耐恩隱形牙套創辦人蔡枘頤指控3診所院長，侵佔及挾公會權勢，坑殺該品牌。（記者羅碧攝）

歐耐恩隱形牙套創辦人蔡枘頤指控3診所院長，侵佔及挾公會權勢，坑殺該品牌。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕國內MIT隱形牙套品牌「歐耐恩」近期爆發爭議，從停業失聯傳聞、牙套出貨延宕，到患者拿不到牙套、療程中斷，引發關注。業者今（9）召開記者會，指控合作診所院長奪權並拒收牙套，導致供應鏈中斷；對此，被指控的3家診所院長陳執中、陳威碩及林俊佑發表聯合聲明反駁，中華民國牙醫師公會全國聯合會也出面說明，強調不預設立場，相關爭議仍待釐清。

歐耐恩創辦人蔡枘頤表示，自2026年1月起，3家合作診所院長陳執中、陳威碩及林俊佑陸續更換門鎖、掌控收款帳戶、監控系統及行政權限，並將總部團隊排除在外，進而接管診所營運。她指出，院方同時拒收已完成製作的隱形牙套，導致大量產品無法交付患者，影響上千人療程進行。

蔡枘頤指出，隱形牙套在法規上屬於醫療器材，依法僅能由廠商出貨至醫療院所，無法直接寄送給消費者，因此在診所拒收情況下，即使牙套已完成製作，也無法交付患者，形成療程卡關情形。

她並表示，相關事件造成公司金流中斷，也讓外界誤認品牌停業或失聯，進一步引發消費者恐慌與爭議，甚至有患者被迫中斷療程或面臨重新治療的情況。

針對業者指控，醫師陳執中、陳威碩及林俊佑發出聯合聲明指出，接管診所帳務與設備，是因發現業者涉及欠款與資金問題，為避免醫療設備遭處置並確保診所運作與患者治療，才採取相關措施。

對於拒收牙套一事，醫師表示，部分產品在品質與療程適配上存有疑慮，需經專業評估後才能提供患者使用，並否認刻意阻斷療程或影響患者權益。

此外，醫師陳威碩表示，目前已經完成所有蒐證，針對不實言論，將正式提起「加重誹謗」與「誣告」等法律行動。

中華民國牙醫師公會全國聯合會則發布聲明指出，此案屬醫療院所與廠商間合作爭議，各方說法仍有歧異，在事實未明前不對個案作預設立場評論，並尊重司法及相關程序調查結果。同時澄清，未成立任何「矯正療程協助平台」，亦未介入特定品牌或診所營運爭議。

全聯會表示，公會立場維持中立，未偏袒任何一方，相關決策均依正式程序進行，與個別醫師職務或人際關係無涉，並呼籲外界在司法結果出爐前，理性看待事件。

3家診所院長陳威碩（左起）、林俊佑和陳執中出面反駁廠商指控。（記者羅碧攝）

3家診所院長陳威碩（左起）、林俊佑和陳執中出面反駁廠商指控。（記者羅碧攝）

MIT隱形牙套「歐耐恩」創辦人蔡枘頤（左2）開記者會。（記者羅碧攝）

MIT隱形牙套「歐耐恩」創辦人蔡枘頤（左2）開記者會。（記者羅碧攝）

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